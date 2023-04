Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La fin de semaine va être cruciale pour le bras de fer autour de la réforme des retraites. Les opposants au texte se mobilisent une nouvelle fois ce jeudi, à la veille du verdict du Conseil constitutionnel. Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les cortèges de l’Hexagone à l’appel de l’intersyndicale, toujours unie. Au ministère de l’Intérieur, le renseignement territorial prévoit entre 400 et 600.000 personnes dans les rues, à comparer avec les 570.000 recensés le 6 avril et les 740.000 le 28 mars. A Paris, les éboueurs reprennent aussi leur mobilisation avec un nouvel appel à la grève reconductible à partir de ce jeudi. Côté transport, la SNCF prévoit des perturbations un peu plus faibles que la semaine dernière, avec 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5, et seulement 1 train Intercités sur 5. En région parisienne, le trafic du métro et des RER devrait être légèrement perturbé. La Direction générale de l’aviation civile demande aux compagnies aériennes de renoncer à 20 % de leurs vols dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse.

Il a suscité une vague d’incompréhension aux Etats-Unis et en Europe. Le président français Emmanuel Macron a déclaré mercredi lors d’une visite aux Pays-Bas qu’être « allié » des Etats-Unis ne voulait pas pour autant dire être « vassal », assumant pleinement des propos controversés tenus sur Taïwan. « C’est pas parce qu’on est allié, qu’on fait des choses ensemble (…) qu’on n’a plus le droit de penser tout seul », a-t-il dit lors d’une conférence de presse à Amsterdam à l’issue d’un entretien avec le Premier ministre Mark Rutte. « Et qu’on va suivre les gens qui sont les plus durs dans un pays qui est allié avec nous », a-t-il ajouté dans une allusion apparente aux responsables du Parti républicain, très offensifs sur la Chine. Des propos aussitôt interprétés comme une prise de distance à l’égard de Washington alors que les Etats-Unis sont très engagés auprès de l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe.









L’ensemble des huit victimes de l’effondrement des immeubles de la rue de Tivoli ont été retrouvées et identifiés ce mercredi soir. Pour les quatre personnes à qui il fallait rendre un nom, le parquet de Marseille à indiquer qu’il s’agissait d’Anna Sinapi et de Jacky Morand, âgés de 85 et 81 ans. Le jeune couple de 31 et 28 ans, Marion Blox et Mickaël Lequeux, résident du deuxième étage de l’immeuble ont également été formellement identifiés. Les opérations de déblaiement et la sécurisation des lieux vont se poursuivre jusqu’à jeudi soir, a précisé Benoît Payan. S’il semble acquis que le gaz soit à l’origine du drame, l’enquête sur « le mécanisme ayant conduit à cette explosion », se poursuit, indique le parquet.