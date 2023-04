Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La contestation sur la réforme des retraites a traversé mardi les frontières pour s’inviter aux Pays-Bas où Emmanuel Macron effectue une visite d’Etat. Alors qu’il prenait la parole sur l’avenir de l’Europe devant des étudiants à La Haye, le président a été brièvement interrompu par des militants en colère. « Où est la démocratie française ? », ont-ils notamment hurlé depuis une tribune, déroulant une banderole sur laquelle était écrit en anglais « Président de la violence et de l’hypocrisie ». « Le jour où vous vous dites "quand je suis en désaccord avec la loi qui a été adoptée ou les personnes qui ont été élues, je peux faire ce que je veux car je décide moi-même de la légitimité de ce que je fais", vous mettez la démocratie en danger », a répliqué le chef de l’Etat lorsqu’il a pu reprendre la parole après une minute d’interruption.

En France, l’heure de vérité approche pour les syndicats, désormais suspendus à la décision du Conseil constitutionnel. Les « Sages » doivent annoncer vendredi en fin de journée s’ils valident le projet décrié du gouvernement, ou s’ils le censurent en partie ou dans sa totalité. Ils jugeront aussi si la demande de référendum d’initiative partagée (RIP) de la gauche est recevable ou non. Les syndicats ont prévu d’ici là une 12e journée de grève et de manifestations, jeudi, avec à Paris un parcours allant de la place de l’Opéra à celle de la Bastille.

Les enfants sont de plus en plus scotchés aux tablettes, smartphones ou autres téléviseurs. Une tendance inquiétante. Le temps passé par les petits devant des écrans a en effet augmenté ces dernières années en France et excède les recommandations sanitaires, souligne ce mercredi la première étude nationale d’envergure sur le sujet. Principaux résultats : le temps d’écran quotidien est en moyenne de 56 minutes à 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. Soit des durées supérieures aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé qui préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans.

A trois mois du Mondial, Hervé Renard est sur un petit nuage avec les Bleues. Mardi au Mans, l’équipe de France féminine a décroché un premier succès référence en dominant les championnes olympiques canadiennes (2-1), un choc riche d’enseignements pour le nouveau sélectionneur. Après une dizaine de jours en poste, l’ancien boss de l’Arabie saoudite a non seulement redonné de l’enthousiasme à une sélection en crise, il a observé de nombreuses joueuses à l’œuvre, mais il a surtout désormais remporté deux succès importants en amical, après la victoire spectaculaire contre la Colombie vendredi à Clermont-Ferrand (5-2).