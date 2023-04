Jusqu’à l’arrivée sur la place de Bretagne, tout s’était bien passé. Malgré une mobilisation en baisse, plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans le calme dans les rues de Rennes, parfois douchées par une pluie typiquement bretonne. Les syndicats avaient compté 20.000 personnes, la préfecture préférant le chiffre de 8.500 manifestants pour cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. La situation s’est nettement dégradée quand plusieurs centaines de personnes ont pris le chemin du centre ancien, allumant des feux de poubelles sur leur passage.

« Servez-vous, c'est gratuit » des dizaines de jeunes cagoulés ont pillé le Super U place Hoche pendant quelques minutes #Rennes #greve6avril #pillage pic.twitter.com/EBqvwltEHS — TVR La chaîne (@TVR35) April 6, 2023



En face, les forces de l’ordre ont répliqué, parfois avec force, comme quand elles ont gazé des centaines de personnes nassées non loin de l’ancien cinéma Arvor. « On ne voyait plus rien, on ne pouvait plus respirer, c’était la panique », raconte une manifestante, qui s’est réfugiée dans un commerce. Plusieurs personnes ont fait des malaises et ont été prises en charge par les street-médics après cette étrange intervention des policiers.

Un supermarché U Express a été partiellement pillé par des individus cagoulés en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites à Rennes le 6 avril. - C. Allain/20 Minutes

Repoussées par les forces de l’ordre, quelques centaines de personnes se trouvaient place Hoche, où se trouve un supermarché de l’enseigne U. C’est là que les salariés du magasin ont assisté à un pillage de leur rayon frais. « Ils étaient trois ou quatre à bloquer les portes et ils criaient "Servez-vous, c’est gratuit !". Ils étaient une trentaine environ, ils ne sont pas allés loin dans le magasin mais ils se sont servis », témoigne un salarié.

« Ça n’a duré que quelques minutes »

Des sandwichs, des salades et des boissons ont été volés dans des frigos installés à l’entrée du magasin. Dehors, deux tags « auto-réduc » et « pillage partout » ont été inscrits sur la façade de l’enseigne. « Il n’y a pas trop de dégâts. Et personne n’a été blessé, c’est le principal », estime le responsable du magasin U Express.

Les salariés du supermarché ont été bousculés et chahutés par certains manifestants. « Ça n’a duré que quelques minutes. On a réussi à les faire partir. Ils nous disaient que notre patron était hyper riche mais que nous, on gagnait une misère », poursuit un salarié du supermarché. Les manifestants sont finalement repartis sur la place avant de se disperser. Selon un bilan de la préfecture, cinq personnes ont été interpellées. Deux magasins de vêtements (Crazy Republic et K-Way) ont déjà été les cibles de pillages depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites à Rennes.