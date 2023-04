Alors qu’une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites a lieu ce jeudi, le parquet de Rennes a dressé mardi un bilan depuis le début de la mobilisation. En première ligne du mouvement social, la capitale bretonne vit en effet au rythme des manifestations depuis deux mois et demi avec « vingt-quatre évènements significatifs » qui ont été recensés depuis le 19 janvier. Très souvent, ces manifestations, déclarées ou spontanées, ont dégénéré avec de nombreuses dégradations et des affrontements, parfois très violents, entre des manifestants radicaux et les forces de l’ordre.

Au total, policiers et gendarmes ont procédé à 335 interpellations qui ont débouché sur 186 vérifications d’identité et 149 gardes à vue. A la suite des investigations, 49 personnes ont été déférées au parquet, 26 seront convoqués prochainement devant le tribunal correctionnel et 19 devront suivre un stage de citoyenneté. Quatre mineurs ont également été convoqués devant le tribunal pour enfants.

Six signalements sur la plateforme de l’IGPN

Le parquet de Rennes annonce par ailleurs avoir été saisi de cinq plaintes visant l’action des forces de l’ordre. « Deux des plaignants se sont vus allouer des ITT d’un et cinq jours », a précisé Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. « La gravité des faits ne relevant pas d’une saisine de l’IGPN, l’enquête a été confiée au directeur départemental de la sécurité publique sous la supervision attentive du parquet », a-t-il ajouté.









Six signalements ont enfin été faits directement sur la plateforme de l’IGPN avec l’un d’entre eux qui « pourrait être judiciarisé. »