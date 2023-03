Le 16 mars dernier, alors qu’Élisabeth Borne vient d’enclencher l’article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, une manifestation s’improvise dans les rues d’Albi comptabilisant près de 500 personnes. Rapidement, certains se donnent rendez-vous devant la préfecture du Tarn et des poubelles enflammées sont jetées sur les grilles du bâtiment.

Ce jeudi, six syndicalistes, soupçonnés d’avoir commis ces dégradations ont été interpellés et placés en garde selon la députée LFI Karen Erodi. Une information confirmée par la procureure d’Albi, Stéphanie Bazart et des syndicalistes tarnais.





Stratégie de la tension par le Préfet du #Tarn. Halte aux mesures autoritaires et à la répression !

Libération immédiate de nos camarades : rassemblement devant le commissariat d'Albi à 11 h ce jeudi 30 mars

5 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny pic.twitter.com/lwl4ksyeHm — LFI Nupes - 81 Tarn (@TarnInsoumis) March 30, 2023



« Les collègues de la FSU, de la Confédération paysanne et de Sud ont été interpellés comme des terroristes, alors qu’ils auraient pu être convoqués. On dénonce l’atmosphère d’intimidation. On nourrit une franche inquiétude sur la dérive autoritaire », a réagi Benoît Foucambert, cosecrétaire de la FSU du Tarn.

Des dizaines de sympathisants se sont rassemblées devant le commissariat de police d’Albi pour protester contre ces interpellations. Le jour des faits, le préfet du Tarn avait dénoncé ces actes et indiqué avoir « demandé à la police nationale de tout mettre en œuvre pour interpeller les auteurs de ces actes inacceptables ».