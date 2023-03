Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La porte d’Elisabeth Borne s’entrouvre. Les syndicats bien décidés à parler des retraites sont attendus, la semaine prochaine - lundi ou mardi - à Matignon, un rendez-vous avec l’exécutif inédit depuis de semaines avant une journée de mobilisation le 6 avril. La tension pourrait donc un peu retomber alors que la 10e journée d’actions mardi a été moins fournie et aussi moins chaotique que prévu. Le ministère de l’Intérieur a recensé 740.000 manifestants dans toute la France, dont 93.000 à Paris, la CGT « plus de 2 millions » dont 450.000 dans la capitale. Si la date de la rencontre avec la Première ministre n’est pas encore arrêtée, « on ira », a révélé le N.1 de la CFDT Laurent Berger sur TMC mardi soir. « Oui, on pense collectivement qu’il faut y aller pour porter nos propositions », « y compris » la proposition de médiation dans le conflit des retraites dont l’hypothèse avait pourtant été balayée par Olivier Véran dans la journée.

La France et la Suisse vont devoir s’expliquer sur leurs actions environnementales. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) examine en effet ce mercredi deux requêtes liées au changement climatique visant ces deux pays, accusés de ne pas agir suffisamment contre ses effets. Des retraitées suisses dénoncent les conséquences du réchauffement climatique sur leur santé, tandis que Paris est poursuivi par l’ancien maire d’une commune du Nord menacée par la montée des eaux. C’est la première fois que la CEDH se penche en audience publique sur des requêtes climatiques, après une multiplication d’actions en justice au niveau national.

L’Allemagne va ce mercredi griller la politesse diplomatique à la France. Le roi Charles III est attendu à Berlin pour sa première grande visite à l’étranger depuis son accession au trône. Après plus de six mois de règne, la première tournée à l’étranger du roi d’Angleterre a été chamboulée par les manifestations en France contre la réforme des retraites. Il devait se rendre à Paris dès lundi, avant d’enchaîner avec l’Allemagne, mais la visite a été reportée vu le contexte social. Le monarque et la reine consort Camilla doivent rester jusqu’à vendredi Outre-Rhin.