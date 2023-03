Réforme des retraites EN DIRECT : Avant une nouvelle mobilisation, les syndicats reçus à Matignon la semaine prochaine…

07h48 : Dans le journal « Pif », Macron n’écarte pas une démission en cas « d’énorme crise »

En cas « d’énorme crise », le chef de l’État peut toujours s’en remettre aux électeurs… Emmanuel Macron, en pleine colère sociale contre sa réforme des retraites, a répondu aux questions des lecteurs de Pif, assurant de sa frustration quand les choses ne vont « pas assez vite ». La prise de parole du président s’est faite rare depuis la présentation, le 10 janvier, du projet phare de son second quinquennat. Mais il a accepté de prendre la parole pour les 75 ans du célèbre chien, une interview réalisée le 20 février avec de jeunes lecteurs et diffusée mercredi. Ses propos ont une résonance particulière dans la situation inflammable que connaît le pays depuis le déclenchement, le 16 mars, du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

« Pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat, et comment ça se passerait si vous le quittiez ? », lui demande Mélina, élève de quatrième, lors d’une rencontre à l’Elysée. « Si tu le quittes, c’est qu’il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché », répond Emmanuel Macron. « À ce moment-là, tu remets ton mandat aux Français, et le peuple vote à nouveau ». Pour l’heure, le chef de l’État n’envisage ni référendum sur les retraites, ni dissolution de l’Assemblée nationale et une démission apparaît encore plus improbable.