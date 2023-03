Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bras de fer continue autour de la réforme des retraites. Les opposants au texte vont à nouveau manifester partout en France ce mardi, pour une dixième journée d’action à haut risque avec « nettement plus » de jeunes remontés contre un gouvernement inflexible, et un dispositif de sécurité « inédit ». Les foules seront en effet encadrées par 13.000 policiers et gendarmes, dont 5.500 dans la capitale. Cinq jours après un regain de mobilisation, la circulation des trains va rester limitée avec trois TGV sur cinq et un TER sur deux en moyenne selon la SNCF. Et se déplacer en voiture ne sera pas forcément plus simple, avec 15 % des stations-service à court d’au moins un carburant, surtout dans l’ouest et le sud.

A la suite du rapport Sauvé publié en octobre 2021, l’Eglise poursuit sa remise en question. Les évêques se retrouvent à Lourdes à partir de ce mardi avec pour objectif de prendre des mesures de fond contre les violences sexuelles. Les quelque 120 membres de la Conférence des évêques de France (CEF) ont rendez-vous dans la cité mariale avec 75 laïcs, qui ont remis à l’épiscopat un rapport préparatoire de 270 pages contenant plusieurs propositions de réformes, fruit d’un travail de 18 mois. Elles seront examinées et éventuellement amendées en ateliers jusqu’à mercredi. Les évêques en retiendront certaines et se prononceront par vote, jeudi et vendredi matin.

Les Bleus peuvent dire merci à Benjamin Pavard et à Mike Maignan. L’équipe de France est sortie victorieuse lundi contre l’Irlande (1-0) d'un âpre combat dans la ferveur de Dublin, un succès qui éclaircit déjà sa route vers l’Euro-2024. Devant les 50.000 spectateurs survoltés de l’Aviva Stadium, les Bleus ont fait le dos rond pour décrocher une deuxième victoire consécutive dans ces éliminatoires, moins convaincante que face aux Pays-Bas (4-0) vendredi. Pour permettre aux Tricolores de s’échapper en tête de leur groupe, le gardien Mike Maignan, successeur d’Hugo Lloris, a sorti deux parades exceptionnelles en toute fin de match, pour maintenir l’avantage obtenu par Benjamin Pavard d’une frappe sèche dont il a le secret (50e).