Grève contre la réforme des retraites : Le patron de la CFDT Laurent Berger appelle à une « médiation »...

08h30 : Bruno Retailleau (LR) et le « recours au suffrage »

« Dans une démocratie quand il y a un blocage, la seule façon de s'élever au-dessus du blocage et de le débloquer c'est justement le recours au suffrage et donc aux électeurs qui trancheront. » Le chef des sénateurs Les Républicains (LR) Bruno Retailleau a, en quelque sorte, appelé à une dissolution de l'Assemblée Nationale ce matin sur RTL. En se corrigeant vite : « Ça n'est pas ce que je souhaite ». Il s'en est aussi pris vivement à Jean-Luc Mélenchon, qui « jette de l'huile sur cette braise ». Son propre parti, LR, n'est pas non plus épargné : « Chez LR il y a un problème de ligne. Chez nous c'est tout à l'égo. »





🗣️💬 @BrunoRetailleau sur la dissolution de l'Assemblée : "Dans une démocratie quand il y a un blocage la seule façon de le débloquer c'est le recours aux suffrages."

🔴🎙️ Au micro d'@amandine_begot dans #RTLMatin 👈 pic.twitter.com/WJhJb1Xkhw — RTL France (@RTLFrance) March 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.