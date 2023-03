Comment organiser ses déplacements de mardi ? À l’occasion de la dixième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, le trafic sur le réseau SNCF et RATP devrait être, respectivement, « fortement » et « très perturbé ». 20 Minutes fait le point sur les difficultés attendues.

Le trafic SNCF « fortement perturbé », 3 TGV sur 5

La circulation des trains sera « fortement perturbée » sur certaines lignes, avec notamment 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et toujours des difficultés en Ile-de-France, a indiqué la direction lundi. SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus mardi, même si les perturbations annoncées sont moins importantes que lors de la précédente journée interprofessionnelle, jeudi.

La compagnie prévoit de faire circuler mardi 60 % de ses TGV Inoui et Ouigo, le quart de ses Intercités - mais aucun train de nuit - et la moitié de ses TER. Les circulations seront « quasi-normales » pour Eurostar et Thalys, selon un communiqué.

En Ile-de-France, le trafic sera passablement perturbé, avec 1 train sur 3 sur le RER C, 2 trains sur 5 sur le RER D, et 1 train sur 2 sur la partie SNCF des RER A et B - la RATP prévoyant 3 trains sur 5 de son côté, et les interconnexions étant maintenues - ainsi que les lignes K et N. La situation sera meilleure sur le RER E et la ligne R avec 3 trains sur 5 annoncés, et sur les lignes H, J, L, P et U avec 2 trains sur 3. Enfin, le service sera normal sur les trams-trains T4, T11 et T13.

SNCF Voyageurs prévoit du mieux mercredi, mais prévient que les circulations des trains « resteront perturbées sur certaines lignes ».









Le trafic « très perturbé » dans le RER, difficultés dans le métro

Le trafic sera « très perturbé » mardi sur le réseau RER, avec en moyenne un train sur deux sur les lignes A et B, a annoncé dimanche la RATP. Dans le métro parisien, les perturbations devraient être moindres que la semaine dernière, même si la majorité des lignes connaîtront des réductions de fréquence de passage des rames et/ou des restrictions d’horaires.

Aucune fermeture de station n’est prévue en raison de la grève. Outre les lignes 1 et 14 (automatisées), les lignes 3 bis, 7 bis et 9 fonctionneront normalement. La circulation est également annoncée « normale » pour les bus et tramways. La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements.





[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 28 mars, la #RATP prévoit un trafic perturbé sur le réseau Métro et très perturbé sur le RER. Le trafic sera normal sur les réseaux Bus et Tramway. ⤵️ pic.twitter.com/NPyz9tbE27 — RATP Group (@RATPgroup) March 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le secteur aérien déjà perturbé depuis plusieurs jours

Depuis le début du mouvement social, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a été régulièrement contrainte de demander aux compagnies aériennes de renoncer à une partie de leur programme de vols au départ et à l’arrivée de certains aéroports, pour l’adapter au nombre de contrôleurs aériens à leur poste et éviter des perturbations encore plus importantes.

De telles réductions préventives, en place une grande partie de la semaine dernière, vont se poursuivre jusqu’à mercredi prochain a minima. Mardi et mercredi, ce seront 20 % des vols qui seront affectés à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux, a annoncé vendredi soir la DGAC.