Pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et le passage en force du gouvernement, 30 % des enseignants du primaire seront en grève, a annoncé ce lundi le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires.

Cette prévision du taux de grévistes est en baisse. Pour le syndicat, « les journées de mobilisation qui se succèdent deviennent un sacrifice financier pour les enseignants. Il y a également une préoccupation des enseignants de ne pas pénaliser enfants et parents au dernier moment », a expliqué sa secrétaire générale, Guislaine David.

23 % de grévistes dans les écoles primaires jeudi dernier

Pour la dernière journée de mobilisation jeudi dernier, le Snuipp-FSU avait anticipé, la veille, entre 40 et 50 % des professeurs du primaire en grève. Le ministère de l’Éducation avait annoncé ce jour-là un taux d’enseignants grévistes de 23,22 % dans le primaire et 19,61 % dans le secondaire (collèges et lycées).









Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier, lors de la première journée d’action, avec 42,35 % dans le primaire et 34,66 % dans le secondaire, selon les chiffres du ministère. Ce 19 janvier, les syndicats avaient, eux, recensé jusqu’à 70 % d’enseignants grévistes dans le primaire et 65 % dans les collèges et lycées.