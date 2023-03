Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les manifestations à Sainte-Soline samedi ont pris une tournure dramatique. Un manifestant est entre la vie et la mort après de violents affrontements avec les forces de l’ordre dans les Deux-Sèvres, dont autorités et organisateurs se rejettent la responsabilité sur fond d’opposition à un projet de retenues d’eau. Le pronostic vital de cet homme de 30 ans, dans le coma après un traumatisme crânien, restait engagé dimanche selon le parquet de Niort qui a ouvert une enquête spécifique sur les circonstances dans lesquelles trois manifestants ont été grièvement blessés. D’autres enquêtes ont été ouvertes sur les faits, notamment pour « organisation de manifestation interdite », « violences sur militaires » et « destruction de biens ».

Elisabeth Borne est « à la disposition des partenaires sociaux ». La Première ministre a souhaité dimanche, dans un entretien à l’AFP, « mettre de l’apaisement » avec les syndicats. Rappelant que le texte a été adopté et va « suivre son parcours » jusqu’au Conseil constitutionnel, elle ne compte pas pour autant revenir sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne propose plutôt des rencontres sur d’autres chantiers comme la pénibilité ou encore les reconversions professionnelles. Elle a même prévu à cet égard dans son agenda un créneau pour recevoir éventuellement les organisations syndicales et les organisations patronales dans la semaine du 10 avril. La Première ministre est reçue ce lundi à midi par le président Emmanuel Macron, avant d’être rejoints à 13h15 par les patrons de groupes parlementaires, chefs de partis et quelques membres du gouvernement. Une réunion à la veille de la dixième journée de mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites.

C’est une « Mega-Streik » (méga-grève) qui éloigne un peu plus l’Allemagne de la culture du consensus qui a fait sa réputation. Un mouvement de grève d’une ampleur inhabituelle a commencé à paralyser ce lundi tout le secteur des transports du pays. Les salariés des aéroports, du rail, du fret maritime, des sociétés d’autoroutes, des transports locaux sont en effet appelés depuis minuit à 24 heures d’arrêt de travail. Contrairement à des pays comme la France, un tel mouvement unitaire entre les syndicats EVG et Ver.di, représentant respectivement 230.000 salariés des sociétés ferroviaires et 2,5 millions d’employés des services, est extrêmement rare. Alors que les prix se sont envolés depuis plus d’un an, avec une inflation qui a atteint 8,7 % en février, les syndicats demandent plus de 10 % de revalorisation salariale. En face, l’Etat, les communes et les entreprises publiques proposent une augmentation de 5 %.