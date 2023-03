Des scènes de violences et de chaos. Comme à chaque manifestation depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, Rennes a été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l’ordre et des groupes de manifestants radicaux. Les heurts ont duré plusieurs heures avec de nombreux feux allumés et du mobilier urbain dégradé. Une agence immobilière a également été saccagée place de Bretagne et une voiture vandalisée et incendiée sur le parking Vilaine.





La manifestation contre la #réformedesretraites a (presque) pris fin à #Rennes. Entre 22.000 et 35.000 personnes ont défilé, pour la grande majorité dans le calme. Des heurts ont éclaté sur les quais de République entre les forces de l'ordre et des manifestants 📸: D. Meyer/AFP pic.twitter.com/KmxoSniq1j — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) March 23, 2023



A l’issue de la manifestation, la préfecture fait état de treize interpellations pour jets de projectiles, dégradations diverses, port d’engins pyrotechniques et d’armes de destination. Trois fonctionnaires de police ont été blessés et treize autres agents contusionnés. On dénombre aussi quatre blessés parmi les manifestants.

« Retirez cette réforme des retraites »

Suite à ces nouveaux incidents, Nathalie Appéré, maire socialiste de Rennes, a réagi dans un communiqué. « Jour après jour, les violences se répètent dans nos rues, écrit-elle. Les scènes de chaos se succèdent. On assiste à la destruction méthodique de commerces et de biens publics. L’Hôtel de Ville, notre maison commune, a subi plusieurs tentatives d’incendie, comme le Couvent des Jacobins aujourd’hui. Les agressions physiques se multiplient, les blessés sont chaque jour plus nombreux. »









Pour mettre fin à ces scènes de violence, elle en appelle au président de la République, réclamant « un geste d’apaisement et un message de concorde. » « Vous avez le pouvoir d’arrêter cette spirale, indique Nathalie Appéré. Des dizaines de milliers de personnes vous l’ont demandé pacifiquement, à l’appel des organisations syndicales, ce midi encore, dans les rues de Rennes. Écoutez-les, écoutez-nous : retirez cette réforme des retraites. »