Comme à Nantes ou Rennes, la manifestation contre la réforme des retraites a dégénéré ce jeudi à Lorient. Les premiers heurts ont éclaté en fin de matinée devant la sous-préfecture où un feu a été allumé devant la grille d’entrée. Plusieurs dizaines d’individus cagoulés ont ensuite caillassé les forces de l’ordre qui ont répliqué en procédant à quelques interpellations. Les affrontements se sont poursuivis à quelques mètres de là devant l’hôtel de police de la ville qui a été pris pour cible.





Manifestation contre la réforme des retraites - 23/03/2023 l Lorient. #Greve23Mars l #Manif23Mars pic.twitter.com/fqpGXBt1YB — Tony Esnault (@tony_esnault) March 23, 2023



Plusieurs vitres du bâtiment ont été brisées et des feux allumés devant les grilles. Un début d’incendie, rapidement maîtrisé, s’est également déclaré dans la cour du commissariat. Après l’arrivée de renforts policiers, les heurts se sont poursuivis pendant de longues minutes au niveau de la place Glotin où les derniers manifestants ont été dispersés sous un nuage de gaz lacrymogènes.





Un départ de feu le long du commissariat menace le bâtiment de prendre feu. L'aile droite de l'hôtel de police commence déjà a s'embraser. @TelegLorient pic.twitter.com/Txpr0WvNx7 — Alice Gleizes (@aliceglz_) March 23, 2023



Report du conseil du municipal

Selon Ouest-France, une dizaine de policiers ont été blessés légèrement et sept individus interpellés. Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin d’« inacceptables attaques et dégradations contre la sous-préfecture et le commissariat de Lorient ». « Pensées aux fonctionnaires blessés. Ces actes ne peuvent rester impunis », a-t-il ajouté.





Suite aux incidents, le maire de Lorient Fabrice Loher a également décidé de reporter le conseil municipal qui devait se tenir dans la soirée. « Après les graves incidents de la fin de matinée à Lorient, la sécurité et la sérénité nécessaires à la tenue de la séance du jour ne sont pas garanties », a-t-il indiqué dans un communiqué.