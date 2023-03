Emmanuel Macron n’a pas calmé les protestations contre la réforme des retraites. Alors que le chef de l’Etat s’est exprimé à 13 heures mercredi pour confirmer notamment l’application du texte « avant la fin de l’année », dans la soirée des déambulations spontanées de quelques centaines de personnes se sont déroulées dans plusieurs villes. Les rassemblements continuent donc comme tous les soirs depuis bientôt une semaine, mais les incidents ont cette fois été limités.

Selon les autorités, les manifestants étaient 300 au plus fort de la soirée à Paris, 600 à Lyon, près d’un millier à Lille où une source policière a fait état de deux interpellations pour des dégradations et de deux policiers légèrement blessés. A Lyon, du mobilier urbain a été dégradé et utilisé pour entraver la circulation sur les quais du Rhône.

Ce jeudi, les organisations syndicales vont manifester dans le cadre d’une 9e journée de grèves et de mobilisations.