Il avait été fermé à la circulation mercredi après l’effondrement d’un portique incendié. Cette nuit, le pont de Saint-Nazaire a pu être nettoyé et remis en état d’accueillir des véhicules. D’après un communiqué du département de Loire-Atlantique, « la circulation sur le pont de Saint-Nazaire est de nouveau possible depuis cette nuit, sur une voie dans chaque sens ». Depuis mercredi et le départ des manifestants, les agents du département ont travaillé à la remise en état de l’équipement en enlevant les portiques, en organisant le balisage et en sécurisant la chaussée. Le pont a pu rouvrir à 1h30 ce jeudi matin, alors qu’une nouvelle journée de mobilisation est annoncée contre la réforme des retraites. « Des travaux seront nécessaires pour remettre en état le matériel dégradé. Il est recommandé de rester prudent sur les routes et de se tenir informé des conditions de circulation en place », précise le département.

Dès l’aube mercredi, une centaine de manifestants - dockers, manutentionnaires mais aussi travailleurs du BTP ou venant d’entreprises voisines - ont bloqué les abords du site, empêchant toute circulation de véhicule. L’ambiance était particulièrement tendue sur place et du mobilier urbain a été incendié, comme ces portiques routiers à moitié effondrés en travers des voies, après avoir été la proie des flammes.





Le pont de #SaintNazaire n'est plus bloqué par des opposants à la réforme des retraites. Les dégâts sont importants. Les services techniques du Département sont déjà à pied-d'oeuvre pour une possible réouverture à la circulation vers 17 h #réforme pic.twitter.com/D90N8Vn4II — Thierry Hameau (@ThierryHameau) March 22, 2023







Les manifestants ont libéré les lieux vers 14h30 mais la circulation sur le pont le plus long de France qui enjambe l’estuaire de la Loire entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin-les-Pins n’avait pas pu reprendre avant la nuit. « Deux portiques effondrés après avoir été incendiés et de multiples dégâts de sécurité ont été recensés », avait expliqué le département. La fermeture a contraint les automobilistes à effectuer un détour de 60 kilomètres jusqu’à Nantes pour franchir la Loire. Le département a porté plainte.