La colère des opposants au projet de réforme des retraites ne retombe pas, au contraire. Jeudi pour la 9e journée de mobilisation interprofessionnelle, de nouvelles perturbations sont à prévoir, notamment dans les transports.

La SNCF a prévenu que les circulations seront « fortement perturbées ». Du côté de la RATP, presque toutes les lignes du métro parisien seront « très perturbées » et un RER sur deux circulera sur les lignes A et B. Le syndicat FO-RATP, premier chez les conducteurs de métro, avait appelé à faire de jeudi « une journée noire » dans les transports après le déclenchement du 49.3 par le gouvernement jeudi dernier.

La moitié des trains circuleront

Selon plusieurs sources syndicales, le taux de déclaration d’intention atteint 35 % à la SNCF à la veille de la nouvelle grève interprofessionnelle. En conséquence, la SNCF ne sera en mesure de faire rouler que la moitié de ses TGV Inoui et Ouigo et le tiers de ses TER jeudi, a annoncé le groupe mercredi.

En région parisienne, les circulations seront également « très fortement perturbées » avec de 20 % à 50 % des trains maintenus, selon les lignes du RER. Aucun train Intercités ne roulera à l’exception de deux allers-retours Paris-Clermont et Paris-Brive.

Le RER E le plus touché

La ligne la plus touchée du RER est la E avec seulement un train sur cinq prévu. On ne comptera qu’un tiers des trains sur le RER C, comme sur les lignes H, J, L, N, P et U du Transilien.

Le RER D et la ligne R rouleront également au ralenti avec seulement 40 % des circulations habituelles. Enfin, la moitié des trains rouleront sur les lignes RER A et B ainsi que sur la ligne K. Vendredi, le trafic devrait rester « perturbé » en Ile-de-France, a indiqué la SNCF.

Trafic fortement perturbé dans le métro parisien

A Paris, seules les lignes automatisées (1 et 14) circuleront normalement, tandis que les autres rouleront à des horaires variables pendant la journée, avec des fréquences comprises entre un train sur deux ou trois. Certaines stations seront également fermées.

Seules les lignes 7, 7bis et 9, parmi les lignes non automatisées, seront ouvertes aux horaires habituels, mais avec un train sur deux. Toutes les autres lignes fermeront à partir de 19h30 ou 20 heures et pour beaucoup n’ouvriront qu’aux heures de pointe. La 10 ne sera ouverte que le matin entre 6h30 et 9h30. En surface, on comptera 80 % des bus en circulation et 90 % des tramways en moyenne.

Entre 20 % et 30 % des vols annulés

Dans les airs, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d’annuler 30 % de leurs vols à Paris-Orly et 20 % dans d’autres aéroports en raison de la grève de contrôleurs aériens, a annoncé mercredi cette administration à l’AFP. Les plateformes Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry sont concernées par la suppression d’un vol sur cinq au départ ou à l’arrivée lors de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme en France, et la première depuis le recours au 49.3, selon la même source.

Air France a indiqué pour sa part qu’elle prévoyait d’assurer « 95 % de son programme de vols, dont la totalité de ses vols long-courriers et de ses vols de et vers Paris-Charles de Gaulle », le premier aéroport français. Néanmoins, « des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure », a prévenu la compagnie. De son côté, Transavia, « low-cost » du groupe Air France-KLM, a listé sur son site Internet une trentaine de vols annulés pour jeudi.