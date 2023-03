Grève contre la réforme des retraites : Après l’intervention de Macron, la mobilisation…

07h13 : Le trafic du métro et du RER « très perturbé » ce jeudi

Pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la circulation des trains est fortement limitée à Paris et en banlieue. Dans le métro parisien, seules les lignes automatisées (1 et 14) circuleront normalement, et la 4 presque normalement, tandis que les autres rouleront à des horaires variables pendant la journée.

Côté RER, la RATP prévoit un train sur deux sur les lignes A et B (cette dernière fermant dès 23h). La station Auber sera fermée. 80 % des bus seront en circulation et un trafic quasi normal est prévu pour les tramways.