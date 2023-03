Ils savaient que leur blocage ne tiendrait pas longtemps. « On dérange trop », expliquaient les militants syndicaux réunis devant le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) mardi. Ce mercredi matin, les forces de l’ordre ont procédé dans le calme au déblocage du site exploité par Total. L’intervention s’est déroulée vers 5h45 et sans heurts. Depuis un peu plus d’une heure, les camions-citernes peuvent de nouveau accéder au site pétrolier, qui était bloqué depuis lundi 20 mars au petit matin par des opposants à la réforme des retraites.

Le blocage de la plateforme de Total a généré des premières situations de pénurie de carburant à Rennes et aux alentours. Plusieurs stations-service avaient dû fermer faute d’avoir pu être approvisionnées. Un retour progressif à la normale est prévu dans les prochains jours. Mardi, les militants syndicaux de la CGT et de Force ouvrière avaient prévenu qu’ils iraient « bloquer ailleurs » si on les délogeait du site pétrolier.





#Rennes le déport d'essence de Vern sur Seiche débloqué par les gendarmes à 5h ce mercredi matin PR les gendarmes et dans le calme. pic.twitter.com/mSRrNL06kn — Samuel Nohra (@SamuelNohra) March 22, 2023



Mardi soir, entre 1.200 personnes (selon la préfecture) et 4.000 personnes (selon les syndicats) ont défilé dans le calme à l’occasion d’une marche aux flambeaux organisée par Sud Solidaires. Quelques centaines de manifestants ont poursuivi leur déambulation sauvage dans les rues de Rennes, occasionnant quelques dégâts. Un véhicule a notamment pris feu et une vingtaine de départs de feu ont été traités par les pompiers. Quatre personnes ont été interpellées pour incendie et rébellion.