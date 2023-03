Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La colère ne retombe pas dans la rue. Lille, Toulouse, Paris, Strasbourg, Dijon… Poubelles renversées et brûlées, barricades, jets de projectiles sur les forces de l’ordre, fumigènes : l’adoption lundi de la réforme des retraites après le rejet des motions de censure a provoqué de nombreuses manifestations émaillées d’incidents dans toute la France. Dans la capitale, peu après 00h30, 171 personnes avaient été interpellées, selon une source policière. Pour tenter de reprendre la main, Emmanuel Macron s’exprimera sur les chaînes TF1 et France 2 mercredi lors d’une interview en direct à 13 heures. Avant cela le président va réunir ce mardi les principaux cadres de la majorité à l’Elysée, dont la Première ministre.

Olivier Dubois va pouvoir refouler le sol français. Otage pendant deux ans de djihadistes au Mali et libéré lundi, il sera accueilli à la mi-journée à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, par Emmanuel Macron. Lundi après-midi, il était souriant et visiblement ému à sa descente de l’avion à l’aéroport de Niamey, accompagné de Jeffery Woodke, humanitaire chrétien qui avait été enlevé le 14 octobre 2016 au Niger. Olivier Dubois, dont on ignore s’il est resté ou non au Mali pendant toute sa détention, était le dernier Français retenu en otage par une organisation autre qu’un Etat depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, également enlevée au Mali.

L’équipe de France a un nouveau capitaine. Kylian Mbappé a été désigné à ce poste par Didier Deschamps en remplacement d’Hugo Lloris, qui a pris sa retraite internationale, a-t-on appris lundi soir de source proche des Bleus, confirmant une information du Figaro et de L’Equipe. A 24 ans, le joueur aux 66 sélections a accepté cette nouvelle fonction après une discussion lundi soir avec son sélectionneur. Deschamps s’est également entretenu avec Antoine Griezmann, promu vice-capitaine à la place de Raphaël Varane, qui a également pris sa retraite internationale après le Mondial-2022.