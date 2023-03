Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les députés vont avoir l’occasion ce lundi à partir de 16 heures de dire « stop ou encore » à Elisabeth Borne. Les deux motions de censure contre le gouvernement vont être mises au vote de l’Assemblée et la réforme des retraites pourrait être adoptée définitivement. Depuis le déclenchement jeudi du 49.3 par la Première ministre, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements. Emmanuel Macron a pour sa part souhaité dimanche que la réforme « puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous ». Au Palais-Bourbon, les deux motions visant à renverser le gouvernement, l’une transpartisane du groupe Liot et l’autre du RN, seront mises successivement au vote en fin de journée. La barre de la majorité absolue de 287 voix paraît toutefois difficile à atteindre. Il faudrait en effet qu’une trentaine de LR, soit la moitié du groupe, joigne leurs suffrages à ceux de la gauche, du RN et de Liot.

Visé depuis vendredi par un mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine va pouvoir s’afficher ce lundi avec un dirigeant de premier plan et ainsi montrer qu’il n’est pas totalement isolé sur la scène internationale. Son homologue chinois Xi Jinping effectue en effet une visite d’Etat de trois jours en Russie. Alors que la Chine n’a jamais condamné publiquement l’invasion russe en Ukraine, le président chinois veut jouer sa médiation dans le conflit. Problème : la position de Pékin vis-à-vis de Moscou est jugée trop tiède par l’Occident qui considère que la Chine soutient de façon tacite l’agression russe. Les Etats-Unis ont d’ailleurs déjà indiqué qu’ils ne soutiendront pas un nouvel appel chinois au cessez-le-feu, considérant que cela reviendrait à consolider l’emprise russe sur les territoires conquis en Ukraine.

Le Giec va une nouvelle fois tenter ce lundi de faire comprendre au monde qu’il faut agir au plus vite. Les experts climats de l’ONU réunis en Suisse vont livrer leur dernier consensus scientifique sur le réchauffement climatique et sur la réponse urgente de l’humanité à ce défi existentiel. Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat doit publier à 14 heures la synthèse de son 6e rapport d’évaluation, résumé des plus de 10.000 pages de travaux qu’il a publiées depuis sa précédente synthèse fin 2014. Et il y a urgence : le monde en est aujourd’hui à près de 1,2 °C de réchauffement et la multiplication des événements extrêmes, prédite par les premiers travaux du Giec, se produit déjà sur tous les continents.