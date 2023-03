La SNCF prévoit un trafic similaire lundi à celui de ce week-end avec quatre TGV sur cinq et deux tiers des TER maintenus, alors que la grève reconductible contre la réforme des retraites entrera dans sa 14e journée. SNCF Voyageurs prévoit aussi d’assurer 60 % de ses liaisons Intercités mais aucun train de nuit ne roulera.

Sur le réseau ferroviaire francilien, le trafic sera perturbé, en particulier sur la ligne D du RER et R du Transilien avec seulement 40 % des trains maintenus. Il n’y aura qu’un tiers des trains sur la ligne U et la moitié sur le RER B (au nord). Le RER C et les lignes J, L et N verront elles circuler deux trains sur trois. Enfin, trois quart des trains programmés sont maintenus sur le RER E et la ligne P. Le service sera en revanche normal ou presque sur le RER A, les lignes H, K, T4, T11 et T13.









Mardi, SNCF Voyageurs prévoit toujours un service perturbé. Vendredi, l’ensemble des syndicats du groupe ont annoncé leur intention de poursuivre la grève reconductible jusqu’au retrait du texte de la réforme des retraites. Une journée de mobilisation massive est prévue jeudi, jour choisi par les confédérations pour une nouvelle grève interprofessionnelle.