Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Chaos urbain. Chaos urbain. En « colère » ou « révoltés » : plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France pour protester, quelques heures après l’annonce par le gouvernement du recours à l’article 49.3 pour réformer les retraites, des manifestations parfois marquées par des tensions et des dégradations.

Dans l’après-midi, des manifestants se sont rassemblés à l’appel du syndicat Solidaires place de la Concorde à Paris, non loin de l’Assemblée nationale où Elisabeth Borne a déclenché l’article 49.3. Des manifestations violentes ont également éclaté jeudi soir à Rennes, à Nantes et Marseille, quelques heures après l’annonce par le gouvernement du recours à l’article 49.3 pour réformer les retraites. « De multiples enseignes ont été dégradées dans le centre-ville et 26 feux ont été éteints par le SDIS », a indiqué dans la soirée la préfecture d’Ille-et-Vilaine, précisant qu' « un groupe de 300 ultras, déterminés » poursuivait « ses exactions » à Rennes.

Elisabeth Borne s’est dite jeudi soir « très choquée » par les huées des oppositions dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, au moment où elle engageait la responsabilité de son gouvernement sur la réforme des retraites par le 49.3. « Je n’étais pas en colère. J’ai été très choquée », a déclaré sur TF1 la Première ministre, dénonçant le « chaos ». Elle a par ailleurs jugé, sur les motions de censure en préparation, qu’elles feront « l’objet d’un vote » et que « ce vote sera finalement ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la réforme ». Elisabeth Borne a assuré que 4 Frannçais sur 10 n’auraient pas à travailler jusqu’à 64 ans. Les éboueurs, notamment, auront un âge de départ décalé, mais à 59 ans et non 64. « Je ne souhaite pas que ceux qui ont des métiers difficiles travaillent jusqu’à 64 ans. »

Ce sera la première livraison de ce type par un membre de l’OTAN. La Pologne va livrer un premier lot de quatre chasseurs-bombardiers MiG-29 à l’Ukraine, a annoncé jeudi le président polonais Andrzej Duda.

« Dans les jours à venir, nous allons d’abord transférer (…) quatre avions entièrement opérationnels à l’Ukraine », a déclaré Andrzej Duda à la presse. Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses alliés occidentaux de lui envoyer des chasseur-bombardiers modernes, en espérant obtenir des F-16 américains. La décision polonaise « ne change rien » toutefois au refus américain d’en faire autant, a assuré peu après John Kirby, un porte-parole de la Maison-Blanche.