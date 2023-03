Réforme des retraites EN DIRECT : Début des débats au Sénat avant le vote crucial…

09h36 : Bruno Retailleau évoque un vote « très, très, très risqué » à l’Assemblée

Le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau a évoqué jeudi « un vote très, très, très risqué » sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, revoyant à la baisse le nombre de députés de son parti favorables au texte.

Les chiffres, que lui a donnés le président des LR Éric Ciotti « tard » mercredi soir, « me laissent penser qu’un vote aujourd’hui, en se passant du 49.3 est un vote très, très, très risqué », a déclaré le sénateur sur Public Sénat, ne cachant pas sa préférence pour l’arme constitutionnelle permettant l’adoption d’un texte sans vote sauf motion de censure.

« On est entre 30 et 35 pour et une vingtaine contre » au sein du groupe LR à l’Assemblée, a-t-il assuré, estimant que le texte d’accord entre députés et sénateurs sorti de la commission mixte paritaire dans la nuit de mercredi à jeudi « n’avait pas encore suffisamment percolé » et « il peut y avoir quelques voix » favorables qui apparaissent d’ici le vote prévu à 15 heures. Selon plusieurs interlocuteurs mercredi, les voix LR « pour » devaient se situer entre 35 et 40.

« Si le gouvernement a des assurances, il faut aller au vote » car « il vaudrait mieux un vote qu’un 49.3 », a-t-il poursuivi. « Mais il vaudrait mieux aussi un 49.3 qu’un rejet. C’est du quitte ou double », a complété Bruno Retailleau.