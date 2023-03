La conférence de presse tenue lundi par les différentes sections CGT des Bouches-du-Rhône annonçait la couleur. « Si le gouvernement s’entête, il n’y aurait aucune limite dans le secteur de l’énergie », prévenait Renaud Henri Renaud Henry, de la CGT « mines énergies », prête à « durcir le mouvement » d’opposition à la réforme des retraites.





Aujourd'hui sobriété énergétique :

Notre Dame de la garde ⚫

Dépôt RTM ⚫

Patinoire ⚫

Journal la Provence ⚫

Préfecture des bouches du rhones ⚫

Le gouvernement MACRON BORNE illégitime responsable de la colère des électriciens gaziers et de la crise sociale et énergétique. pic.twitter.com/K75ItqQ0ol — CGT ÉNERGIE MARSEILLE (@CgtEnergie) March 14, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les agents syndiqués d’Enedis ont joint le geste à la parole mardi et coupé le courant de différents bâtiments de Marseille. Une opération ironiquement baptisée « sobriété énergétique » revendiquée par le syndicat. L’alimentation électrique de l’imprimerie du quotidien La Provence a été ainsi coupée de longues heures et les éditions Alpes et Vaucluse n’ont en conséquence pu être imprimées.

Dans son éditorial de ce mercredi, Aurélien Viers, le nouveau directeur des rédactions du journal racheté par Rodolphe Saadé, patron de la CMA-CGM, a dénoncé un acte de « censure » et de « sabotage » mené par des nostalgiques de « l’Union soviétique stalinienne ». Selon le patron du journal qui a pris son poste lundi, Enedis a déjà porté plainte pendant que le quotidien provençal « se réserve le droit de le faire ».

La Provence n’a pas été la seule institution à être la seule cible des grévistes. Ceux-ci ont également revendiqué les coupures de l’alimentation électrique de la préfecture et du dépôt de la RTM, opérateur des transports en commun de Marseille. La Bonne-Mère et la patinoire ont aussi été plongées dans le noir, selon le syndicat.