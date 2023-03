Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une nouvelle journée cruciale qui s’annonce pour la réforme des retraites, à la fois dans la rue et au Palais-Bourbon. Sept députés et sept sénateurs vont en effet se réunir ce mercredi à huis clos pour chercher un compromis sur le texte, un accord indispensable pour un vote final jeudi à l’Assemblée. Dans le même temps, une huitième journée d’action est prévue aujourd’hui à l’appel de l’intersyndicale. De source policière, les renseignements prévoient entre 650 et 850.000 manifestants, soit moins que le 7 mars, point d’orgue de la mobilisation (1,28 million). Le cortège parisien s’ébranlera à 14 heures des Invalides pour terminer place d’Italie.

Le bras de fer se poursuit autour des ordures qui jonchent actuellement les rues de la capitale. Les éboueurs et agents de propreté de la Ville de Paris, qui contestent le projet de réforme des retraites, ont voté mardi la poursuite de leur grève « au moins jusqu’au 20 mars ». La réaction de l’exécutif ne s’est pas fait attendre. En milieu de soirée, en raison des « conditions sanitaires » régnant à Paris, Gérald Darmanin a donné instruction au préfet de police de Paris, Laurent Nunez, de demander à la mairie de « réquisitionner » des moyens afin d’évacuer les déchets. Quelque 7.000 tonnes d’ordures non ramassées ont été dénombrées au neuvième jour de grève, selon le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui déplore, lui, une « situation catastrophique créée par le gouvernement ».

BlaBlaCar veut se renforcer sur les trajets domicile-travail. L’entreprise a pour cela annoncé mardi l’acquisition prochaine de la plateforme de covoiturage domicile-travail Klaxit, numéro un en France sur ce créneau encore peu développé bien qu’en pleine croissance. Fort de son phénoménal succès dans le covoiturage longue distance, BlaBlaCar s’est lancé en 2018 dans les trajets domicile-travail en lançant l’application BlaBlaLines, rebaptisée BlaBlaCar Daily en 2021. Klaxit, à l’origine WayzUp, est de son côté présent depuis 2014 sur ce marché. Selon BlaBlaCar, une application unique va être créée à l’horizon 2024. En attendant, les deux produits cohabiteront, car l’acquisition doit encore être finalisée.