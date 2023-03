La contestation contre la réforme des retraites se poursuit dans les transports. Un nouvel appel à la grève générale a été lancé par les syndicats pour mercredi, huitième journée de mobilisation interprofessionnelle le projet de loi du gouvernement. Le mouvement s’annonce toutefois un peu moins suivi que les autres journées de mobilisation nationale. Le point sur les perturbations annoncées dans les transports.

Trois TGV sur cinq à la SNCF

Le trafic restera perturbé mercredi à la SNCF avec notamment trois TGV sur cinq et des difficultés en Ile-de-France, selon la direction. Les circulations seront globalement similaires à celles de lundi et mardi, avec trois TGV Inoui et Ouigo sur cinq, un Intercités sur trois, aucun train de nuit et deux TER sur cinq en moyenne nationale, a indiqué la SNCF Voyageurs mardi.

En région parisienne, le trafic restera dégradé sur les lignes D et R avec deux trains sur cinq en moyenne - et notamment une interruption entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon pour la D. Les trois quarts des trains doivent circuler sur les lignes E et P, deux tiers pour les lignes C, H, J et L, et la moitié du service habituel pour les RER A et B, ainsi que sur la ligne N. Le service sera normal sur les lignes K, U, T4, T11 et T13. Le trafic SNCF est perturbé depuis le lancement le 7 mars d’une grève reconductible à l’appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites.

Légères perturbations dans le métro parisien

Le trafic sera légèrement perturbé dans le métro parisien mercredi et très perturbé dans le RER, a indiqué la RATP mardi. La RATP prévoit des perturbations plus ou moins importantes sur certaines lignes de métro : une rame sur deux sur la 3 et la 13 - avec une ouverture seulement de 6 heures à 20 heures pour cette dernière –, une sur trois l’après-midi sur la 12 et deux sur trois sur les lignes 2, 7 et 8. Les autres lignes - 1, 3bis, 4, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 le matin et 14 - doivent circuler normalement.

La RATP prévoit parallèlement un train sur deux sur les lignes A et B du RER, pour cette journée nationale d’action qui marque aussi le neuvième jour d’une grève reconductible à l’appel des syndicats. Le service devrait être normal sur les réseaux de bus et tramways de la Régie.

Pour jeudi, la RATP prévoit un trafic « normal ou quasi normal » dans le métro, « quasi normal » sur la ligne A du RER et « perturbé » sur la ligne B.

Quelques annulations de vols

Dans les airs, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d’annuler mercredi 20 % de leurs vols à Paris-Orly en raison d’une grève des contrôleurs aériens.





Les annulations de vols pour cette nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle s’annoncent ainsi moins nombreuses que la semaine dernière, quand elles avaient touché, outre les plateformes parisiennes d’Orly et Roissy, des aéroports en région, et concerné jusqu’à 30 % des mouvements d’appareils.