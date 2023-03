Plus de 4G, plus de tram, et plus de courant du tout. Une panne d’électricité géante a touché le centre-ville de Toulouse à la mi-journée. Joints par 20 Minutes, les services d’Enedis indiquent que ce spectaculaire black-out est dû à un « acte de malveillance sur un poste source amont » alimentant une grande partie du centre de la Ville rose.

Revendication de la CGT

L’union départementale CGT revendique cette coupure dans le cadre de contestation de la réforme des retraites. C’est la préfecture qui était « dans le collimateur », précise une source syndicale.









Les électriciens sont particulièrement actifs dans le mouvement à Toulouse, où ils ont immobilisé une partie du parc de véhicules d’Enedis. La ré-alimentation des quelque 30.000 clients concernés est en cours et va se faire progressivement.