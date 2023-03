C’est non pour la présidente de l’Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet a refusé ce mardi la demande des socialistes d’une retransmission audio et vidéo de la réunion décisive mercredi entre députés et sénateurs sur la réforme des retraites. Conformément au règlement de l’Assemblée, « la publicité des travaux de la commission est assurée seulement par un compte rendu écrit qui fait état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle, à l’exclusion de tout autre procédé », a-t-elle répondu au patron des députés PS Boris Vallaud.









Ce compte rendu sera publié sur le site de l’Assemblée, mais avec plusieurs heures voire quelques jours de décalage. Sept députés et sept sénateurs, et autant de suppléants, négocieront à partir de 9 heures au Palais-Bourbon en commission mixte paritaire (CMP), à huis clos comme cela est l’usage. Si les parlementaires parviennent à un accord, ce qui est probable, le texte sera soumis jeudi au vote du Sénat puis à celui beaucoup plus incertain de l’Assemblée, pour son adoption définitive.

Un « huis clos secret » avec des « magouilles »

Boris Vallaud avait fait lundi la demande de rendre ce débat en CMP public, afin d’être à la hauteur du « moment politique ». Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard avait appuyé mardi la requête, pour éviter « un huis clos secret avec des arrangements, des combines et des magouilles ». Aussitôt après la réponse de la présidente de l’Assemblée, le député LFI Hadrien Clouet, membre suppléant de cette CMP, a lancé sur Twitter : « Et bien on va se charger du compte rendu écrit, pour satisfaire la Présidente. RDV demain sur nos réseaux ! »

🔴La CMP sur le projet de loi de #ReformeDesRetraites restera donc privée. La CMP ne sera pas retransmise en direct, indique Yaël Braun-Pivet en réponse à @BorisVallaud qui demandait une commission "publique". La réponse de la présidente de l'Assemblée ⤵️#DirectAN pic.twitter.com/O3gtgOfo0M — Bastien Scordia (@Bas_scordia) March 14, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Opposée à une « démocratie de couloirs », la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot s’est engagée à « utiliser ce que nous avons à disposition », réseaux sociaux et points presse réguliers pendant la CMP, pour « une publicité et une transparence », malgré un « avertissement » de Yaël Braun-Pivet. La titulaire du perchoir a demandé de respecter les règles sur les réunions à huis clos, lors de la conférence des présidents de l’Assemblée, rassemblant mardi matin les chefs de file des groupes politiques, a-t-on appris auprès de participants.