Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Lundi, Emmanuel Macron a voulu une nouvelle fois faire comprendre qu’il ne comptait pas reculer sur la réforme des retraites. Et pour faire passer le projet de loi, il en a appelé à la « responsabilité » des oppositions à trois jours d’un scrutin à suspense à l’Assemblée nationale. Car le gouvernement est plus que jamais dépendant des voix de la droite pour éviter d’avoir recours au 49.3. « Cette réforme est une nécessité absolue pour le financement de nos retraites et la solidité du pays », a donc martelé le chef de l’Etat. L’exécutif espère maintenant que LR recevra cinq sur cinq ce message.

L’effondrement de la banque SVB, particulièrement prisée par les start-up et les investisseurs californiens, fait trembler la planète finance. Alors pour éviter une panique bancaire, les autorités américaines ont pris des mesures exceptionnelles pour que les clients récupèrent leurs fonds, qui n’étaient pour l’essentiel pas garantis. Cette décision sera-t-elle suffisante ? Interviewé par Philippe Berry, notre correspondant aux Etats-Unis, David Wessel, de la Brookings Institution, apporte aux lecteurs de 20 Minutes des éléments de réponses.

Le monde de l’athlétisme pleure une de ses légendes. L’américain Dick Fosbury, champion olympique en 1968, est mort dimanche à 76 ans « après une brève récidive de lymphome », selon son agent. Figure la plus célèbre du saut en hauteur, il avait révolutionné son sport avec son fameux « flop ». Une technique de saut en dorsal, quand tous les autres athlètes utilisaient celles du rouleau ventral ou du ciseau. En 1968, son saut à 2,24 m, record olympique en prime, lui rapporta l’or et la postérité.