La vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On y voit quelques individus cagoulés s’en prendre à la vitrine du magasin Crazy Republic, à Rennes. Certains sont armés de barre de fer, d’autres y vont à coups de pied pour tenter de fracasser les vitres de l’enseigne de vêtements. Certains pénètrent dans l’enseigne et jettent des vêtements dans la rue, un mannequin est balancé. On aperçoit quelques personnes s’emparer de fringues sans que l’on ne sache quelle quantité a été dérobée.

Cette scène a été filmée par des riverains de la rue d’Antrain, samedi soir, dans la foulée d’une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. C’est là que des barricades avaient été érigées par des manifestants cagoulés. Des feux de poubelles ont également été allumés, avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour disperser les casseurs. Un peu plus loin, l’occupation de l’ancien cinéma L’Arvor commençait et allait durer deux nuits, avant une évacuation orchestrée ce lundi matin.





Voilà ce qui s’est passé hier soir à #Rennes ! Voilà ce que la maire de Rennes ne souhaite pas montrer !



Ces jeunes militants d’extrême gauche ont ensuite pris possession illégalement de l’ancien cinéma de l’Arvor.



Silencieuse depuis les faits, la direction de Crazy Republic a réagi ce lundi dans un bref communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. L’équipe se dit « très attristée » par le saccage et le pillage du magasin et déplore les violences subies par ses salariés. D’après la direction, un collaborateur « a reçu des coups de barre de fer au visage » alors qu’il tentait de ramasser la marchandise dans le magasin. « Aucune manifestation, aussi fondée soit-elle, ne mérite tant de violence, déplore la direction. Nous sommes simplement une PME bretonne qui essaye de faire vivre un centre-ville rennais ainsi que de tenir dans un secteur considérablement touché par la crise covid et marqué par la concurrence de géants internationaux. »

Resté fermé ce lundi, le magasin le restera encore pour une durée indéterminée « le temps qu’on lui refasse une petite beauté », précise la direction. On ignore pour l’heure le montant des dégâts.





Le sujet s’est invité ce lundi dans l’enceinte du conseil municipal. L’un des membres de l’opposition a critiqué la maire socialiste Nathalie Appéré. « Vous devez choisir entre ces alliances politiques avec LFI, ou le soutien aux habitants et commerçants de Rennes », a lancé Charles Compagnon. D’autres ont été jusqu’à accuser la maire de « complicité avec les casseurs ». « Je veux juste poser une question : qui est responsable du maintien de l’ordre ? Il y a de l’exaspération face à ces exactions de groupuscules violents qui n’ont rien à voir avec le mouvement social, qui le salissent, le ternissent et le desservent », a répondu l’élue socialiste. Cinq personnes avaient été interpellées samedi soir.