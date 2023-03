Après des heures de débats, de négociations et des journées de grève et de manifestation, la réforme des retraites est toujours sur les rails. Mercredi, la commission paritaire, qui regroupe sept députés et sept sénateurs, se réunira pour tenter de trouver une position commune sur le texte. Samedi, les manifestants étaient encore 368.000 selon le ministère de l’Intérieur, près d’1,3 million, selon la CGT. Un chiffre en nette baisse en comparaison à la mobilisation du samedi 11 février.









Selon vous, est-ce toujours utile de se mobiliser contre la réforme des retraites ? Si vous avez déjà fait grève ou si vous avez déjà manifesté, allez-vous continuer à vous mobiliser contre le projet de loi ? Le cas échéant, allez-vous vous y mettre ? Faut-il changer la manière de se mobiliser ? Réfléchir à d’autres actions ? Votre témoignage servira à la rédaction d’un article. D’avance, merci !