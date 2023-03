L’ancienne salle de projection a repris du service. Fermé depuis le déménagement à la gare fin 2020, l’ancien cinéma L’Arvor est occupé depuis samedi soir par des opposants à la réforme des retraites. Démarrée dans le chaos d’une fin de manifestation houleuse samedi, l’occupation s’est poursuivie dans un climat beaucoup plus apaisé ce dimanche à Rennes. Libérée des barrières et palissades de chantier, la rue d’Antrain a vu défiler un bon paquet de curieux, intrigués par les banderoles déroulées sur la façade de l’ancien cinéma. « Se battre, gagner », est-il écrit sur la façade. Un drapeau « Enraciner la grève » a été déployé. Sur le trottoir, des caisses de légumes ont été posées devant le bâtiment pour une vente solidaire qui servira à alimenter les caisses de grève. Devant, une poignée de personnes souhaite la bienvenue aux entrants. La première assemblée générale va bientôt commencer.

Pour entrer, il faut passer par la petite porte menant derrière le guichet et se faufiler jusque dans le hall. Une table avec du café et du thé est posée sur le côté. Les locaux étaient abandonnés, vidés de tout le mobilier et du matériel depuis le déménagement en 2020. A première vue, rien n’a été dégradé. A la place des affiches de film, un grand papier blanc indique la « charte de la vie à la M. D. P. ». Comprenez Maison Du Peuple. « Ce lieu est le vôtre, prenez en soin : évitez les dégradations et participez à l’entretien », est-il écrit. Un peu plus bas : « Ce lieu doit durer : évitons les provocations inutiles au-delà de nos besoins de défense ». L’AG se tient à l’étage. Capable d’accueillir 158 spectateurs, la salle est pleine. Le choix est fait de ne pas laisser la presse y assister « afin de laisser la parole libre ». Nous devons sortir et personne ne souhaite pour l’heure s’exprimer. « La prise de parole doit être collective », expliquent les occupants.

« Un lieu d’organisation de la lutte »

Ici, la plupart des participants ont entre 20 et 30 ans. On reconnaît quelques membres de syndicats locaux, des militantes féministes, des étudiants. Mais impossible pour nous d'en savoir plus sur la nature des échanges qui se dérouleront ici. « C'est une maison du peuple, un lieu d'organisation de la lutte », explique une femme.









Début février, c’est la salle de la Cité qui avait fait l’objet d’une brève occupation après l’annulation d’un meeting de la Nupes. Les occupants avaient été rapidement évacués, à la demande de la municipalité. La maire de Rennes Nathalie Appéré demandera-t-elle l’intervention des forces de l’ordre pour évacuer l’ancien cinéma qui lui appartient ? Les occupants espèrent que non. Dans un communiqué, l’élue socialiste a condamné « fermement les violences et dégradations » commises samedi soir. Elle n’a pas fait mention de l’occupation, si ce n’est par l’évocation de « casseurs » qui ont « occupé un bâtiment par la force ».

Un commerce saccagé et pillé

A la différence de la Cité, L'Arvor n'est plus utilisé. Le nouveau cinéma est désormais installé à la gare et aucune utilisation de ce bâtiment n'était envisagée à court terme. « Il reste les fauteuils très abîmés dans les deux salles et deux écrans jaunis », nous explique l'ancien directeur des lieux. Dans la salle, un message invite d'ailleurs à « ne pas taguer » le grand écran blanc. Une projection de film devrait se tenir dans la soirée, juste après un atelier censé « organiser la lutte ».





Le magasin Crazy Republic a été vandalisé et pillé samedi 11 mars en marge de la manifestation contre la réforme des retraites à Rennes. - C. Allain/20 Minutes





Quelques dizaines de mètres plus bas, la façade rafistolée d’un magasin de vêtements rappelle que de violents affrontements ont éclaté là samedi après la manifestation. Plusieurs individus ont fracassé la vitrine du magasin Crazy Republic, sortant des vêtements balancés dans la rue. Des salariés ont tenté de limiter le pillage en remettant les articles en vrac dans le magasin. Ce dimanche, un agent de sécurité veille au milieu de fringues entassées sur le sol. Le magasin ne pourra sans doute pas rouvrir ce lundi. « Il faudrait aussi parler des violences policières », rétorque un occupant de l’ancien cinéma qui garde l’entrée des lieux. Selon lui, des manifestants ont été « sévèrement matraqués » et plusieurs ont été blessés par les forces de l’ordre qui tentaient de libérer la rue d’Antrain samedi soir. De son côté, la préfecture évoque le chiffre de « trois policiers légèrement blessés ». Cinq personnes ont été interpellées « et seront déférées à l’autorité judiciaire », assure le préfet Emmanuel Berthier.