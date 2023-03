Retour à la normale. Le trafic reviendra dans l’ordre sur la quasi-totalité du réseau de métro parisien lundi. Seule la ligne 3 sera légèrement affectée lundi par le mouvement social, mais le trafic sera « quasi normal », a souligné la RATP dans un communiqué.

La circulation du RER A devrait s’améliorer lundi par rapport à ce week-end, passant d’un train sur deux en moyenne à trois trains sur quatre. Le trafic du RER B sera à nouveau « perturbé », avec en moyenne deux trains sur trois en circulation. L’interconnexion à Gare du Nord sera en revanche rétablie lundi, a précisé la RATP.









« Les réseaux bus, tramway et Orlyval fonctionnent normalement comme depuis plusieurs jours », a ajouté la régie. Les prévisions devraient être identiques pour la journée de mardi, avec des métros, bus et tramways dont la circulation devrait être quasi-normale, et un réseau RER toujours « perturbé » en raison de la grève contre la réforme des retraites.