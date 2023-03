Il n’y a « plus de grèves à la raffinerie de Fos-sur-Mer sur le quart de ce matin ». Les expéditions de carburant ont partiellement repris vendredi « depuis 6 heures », a indiqué une porte-parole du groupe Esso-ExxonMobil, mais la CGT dénonce une « manipulation » de la direction pour inciter les salariés à reprendre le travail. Le syndicat annonce d’ores et déjà un « durcissement » du mouvement dans l’après-midi.

« Notre direction a menti à l’équipe du matin en leur indiquant qu’une raffinerie proche de la nôtre faisait des expéditions via pipeline depuis le milieu de semaine », précise Lionel Arbiol, responsable CGT du site Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer. « C’est un mensonge éhonté et de la manipulation afin de peser sur la grève », insiste-t-il. Et d’avertir : « L’équipe du matin a par conséquent laissé passer quelques expéditions, mais elles seront arrêtées dès 13 heures ».

La grève reconduite jusqu’à lundi à la raffinerie de Petroineos

Les raffineries voisines de TotalEnergies à la Mède et de Petroineos à Lavera, également situées sur l’étang de Berre, restaient toujours bloquées vendredi. « Rien ne rentre, rien ne sort », selon Fabien Cros, de la CGT La Mède, qui comptabilisait « 70 à 80 % de grévistes ». Une nouvelle assemblée générale est prévue en fin de matinée pour décider ou non de la poursuite du mouvement. A la raffinerie Petroineos, le blocage a d’ores et déjà été voté jusqu’à lundi matin, précise Sébastien Varagnol, de la CGT.









Dans les stations-service, concernant les stocks de carburants, la situation présentait une légère amélioration vendredi matin par rapport à jeudi, avec 3,31 % des quelque 10.000 stations françaises en manque d’essence et/ou de diesel par rapport au 1er mars, contre 4,8 % la veille selon les données publiques analysées par l’AFP.

Les zones les plus touchées restaient des départements de l’ouest de la France, avec 18,75 % des stations affectées dans l’Indre-et-Loire, 18,03 % dans l’Orne ou encore 16,33 % dans l’Indre et 16,07 % dans la Mayenne, selon les remontées des stations disponibles sur le site prix-carburants.gouv.fr.