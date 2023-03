Deux jours après le sixième rassemblement interprofessionnel contre la réforme des retraites, les grèves se poursuivent, notamment à la SNCF. L’entreprise de transport a annoncé jeudi un trafic toujours « fortement perturbé » pour vendredi avec la moitié de ses TGV Inoui et Ouigo supprimés ainsi que 60 % de ses TER, et un niveau de service qui devrait rester équivalent tout au long du week-end.

Le groupe public appelle donc les voyageurs à « annuler ou reporter leurs déplacements le 10 mars et le week-end », alors qu’une grève reconductible a été lancée mardi à l’appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites.

Le trafic des trains de banlieue fortement dégradé

Le trafic grande vitesse sera notamment très diminué sur les axes Nord et Atlantique avec 60 % de trains supprimés tandis que sur les axes est, sud-est et sur le Ouigo, on comptera un train sur deux. Comme les jours précédents, les liaisons de province à province seront presque inexistantes avec 90 % des TGV supprimés.

Seuls 25 % des trains Intercités rouleront. A l’international, deux tiers des Eurostars sont maintenus et 60 % des Thalys (Benelux), des Lyria (Suisse) et des liaisons vers l’Allemagne. Seul un tiers des trains prévus vers l’Italie rouleront et un quart de ceux vers l’Espagne.

En région parisienne, la circulation des trains de banlieue restera fortement dégradée. Ce sera surtout le cas pour le RER D et la ligne R du Transilien avec seulement 20 % des trains en circulation et de nombreuses stations non desservies aux heures de pointe sur le D. Un tiers du service habituel sera assuré sur le RER C et la moitié sur les RER B et E et les lignes de Transilien J, K, L, N et P. Les lignes H et U verront deux trains sur trois rouler et le service sera normal pour les lignes T4 et T11 du tramway.