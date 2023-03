Environ 200 personnes bloquent depuis 8h30 ce jeudi matin, le péage du Boulou, à la frontière avec l’Espagne. « La circulation est coupée sur l’autoroute A9 dans les deux sens de circulation », précise Vinci Autoroutes. La sortie est obligatoire à l’échangeur Perpignan sud (n° 42) pour les automobilistes en provenance de Montpellier et l’entrée interdite. Les entrées sont interdites dans les deux sens de circulation à l’échangeur Le Boulou (n° 43) et la sortie interdite en direction de l’Espagne.





⛔️ #A9 Des kilomètres de bouchons se sont formés sur l'autoroute suite au blocage du péage du Boulou par les manifestants. Il faut prendre son mal en patience ce matin pour circuler entre la France et l'Espagne #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/5L9hJaLuTf — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) March 9, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Force ouvrière est à l’origine de ce blocage et a été rejointe dans sa démarche par l’intersyndicale. L’opération entre dans la lutte contre la réforme des retraites. « Nous voulons matérialiser cette France à l’arrêt », estime Jérôme Capdevielle, secrétaire général de Force ouvrière dans les Pyrénées-Orientales. « L’objectif et de bloquer et ensuite de rentrer en contact avec les automobilistes. Nous irons à leur contact pour leur expliquer que, eux aussi sont des acteurs de lutte contre cette réforme des retraites ».

A 10 heures, les gendarmes ont commencé à déloger les manifestants sans violence, mais un bouchon de plusieurs kilomètres s’est formé de chaque côté de la barrière de péage et mettra plusieurs heures à se résorber.