Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les forces russes ont mené des frappes massives à travers toute l’Ukraine, notamment sur les régions de Kharkiv et d’Odessa, et des explosions ont été entendues à Kiev, ont annoncé ce jeudi les autorités locales, pendant que la bataille pour le contrôle de Bakhmout fait rage. Depuis le mois d’octobre et après plusieurs revers militaires sur le terrain, la Russie bombarde de missiles et de drones des installations énergétiques-clés d’Ukraine, plongeant à chaque fois des millions de personnes dans le noir et le froid en plein hiver glacial.

L’aventure européenne du PSG a encore été stoppée, après sa défaite à Munich contre le Bayern (2-0), qualifié mercredi pour les quarts de finale de Ligue des champions comme l’AC Milan, solide à Tottenham (0-0, aller : 1-0). La défaite du match aller (1-0) n'augurait rien de bon, celle du match retour a éteint tout espoir : les déconvenues se suivent et se ressemblent pour le PSG en C1, avec cette deuxième élimination de suite en huitième de finale. En l’absence de Neymar, ni Lionel Messi, ni Kylian Mbappé n’ont su exister dans cette confrontation qui plonge les supporters et les propriétaires qataris dans la colère, eux qui rêvent d’un premier sacre européen depuis 2011 et le rachat du club.

Le Sénat dominé par la droite a adopté mercredi soir, au terme d’une vive bataille de procédure avec la gauche, l’article clé du projet de réforme des retraites portant de 62 à 64 ans l’âge légal de départ en retraite. Le vote a été acquis par 201 voix contre 115. « Votre nom restera à jamais attaché à une réforme qui fera revenir presque 40 en arrière », a lancé la socialiste Monique Lubin au ministre du Travail Olivier Dussopt. La communiste Eliane Assassi a dénoncé un débat « bâclé » et « l’objectif » de la majorité sénatoriale de « censurer l’opposition ».