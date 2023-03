Attention si vous comptez prendre l’avion. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a exigé mercredi des compagnies aériennes qu’elles renoncent à 20 à 30 % de leurs vols jeudi et vendredi, comme les deux jours précédents, en raison de la grève des contrôleurs aériens.

Ce mouvement social contraint la DGAC à demander aux transporteurs de « réduire leur programme de vols de 20 % sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30 % sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse », a-t-elle annoncé dans un communiqué.





Les passagers invités à reporter

La part des programmes de vols supprimés et les aéroports concernés sont exactement les mêmes que mardi et mercredi. Pour ces deux journées, Air France avait dit prévoir d’assurer « près de huit vols sur 10 » tandis que la low cost Transavia, membre du groupe Air France-KLM et présente sur le court et moyen-courrier, a annulé 30 % de son programme.

« En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir » jeudi et vendredi, a souligné mercredi la DGAC, en invitant « les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol ».





#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 7 au 10 mars 2023. pic.twitter.com/GFEj6PA5of — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 8, 2023



La grève des aiguilleurs du ciel français provoquait mercredi des retards « modérés » à « élevés » sur certains trajets transitant par l’espace aérien français, a noté pour sa part l’organisme de surveillance du trafic Eurocontrol sur son tableau de bord en ligne.