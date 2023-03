Au moins 1,3 million de personnes, selon le ministère de l’Intérieur, ont manifesté, mardi, contre le projet de réforme des retraites proposé par la majorité présidentielle. Les syndicats, qui ont, eux, compté 3,5 millions de manifestants, ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation samedi 11 mars. Ils souhaitent ainsi maintenir la pression sur le Sénat, à majorité à droite, qui examine cette semaine le projet de loi, et devrait se pencher ce mercredi sur l’article 7 qui prévoit le report de l’âge du départ à la retraite à 64 ans.

Manifester un samedi, ce n’est pas anodin. Le samedi 11 février, la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avait mobilisé entre 1 et 2,5 millions de personnes, selon les différentes estimations. Cette journée avait marqué un regain de la mobilisation, avec des manifestations plus familiales. Interrogée par 20 Minutes dans le cortège lyonnais, Marie-Pierre, une ingénieure de 43 ans, avait assuré : « Je suis là parce que c’est samedi, la semaine, ce n’est pas possible ». Elle était venue avec ses trois enfants, pour leur montrer « qu’il faut se défendre ».

Et vous, allez-vous plus facilement manifester en week-end qu’en semaine ? Allez-vous manifester samedi pour la première fois contre la réforme des retraites ? Y allez-vous entre amis, en famille, entre collègues ? Votre contribution pourra servir à la rédaction d’un article. D’avance, merci !