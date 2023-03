Mardi, à Montpellier (Hérault), les grilles de l’université Paul-Valéry seront fermées. Tous les cours sont annulés, et aucun étudiant, enseignant, ni membre du personnel n’est autorisé à entrer sur le campus, a annoncé Anne Fraïsse, sa présidente, le 24 février dernier, dans un courriel interne. En cause, « l’importance annoncée des mouvements sociaux », prévus mardi, en raison des manifestations contre la Réforme des retraites.

Dans un arrêté, l’université Paul-Valéry craint « un risque de troubles à l’ordre public et au bon fonctionnement de l’établissement ». Il y a, relève la faculté de lettres, « un risque réel pour l’ordre et la sécurité des locaux ». Ces dernières années, lors des contestations étudiantes, Paul-Valéry fut, en effet, l’un des campus où les blocages furent les plus durs.

« Isoler les étudiants, et détruire la mobilisation »

Pour le SCUM, le Syndicat de combat universitaire, cette décision est une manière de casser la grève. « Fermer l’université, c’est fait exprès, pour ralentir la mobilisation, déplore, auprès de 20 Minutes, Lorris Chabert, l’un des porte-paroles du syndicat étudiant. Le campus est un lieu où les étudiants se rencontrent. On peut parler entre nous, s’organiser, mettre en place des cortèges, décider d’aller aider des travailleurs ou de bloquer la faculté. Ce lieu est fermé pour isoler les étudiants, et détruire la mobilisation. »









Lorris Chabert craint d’ailleurs qu’à chaque grosse journée de contestation, comme mardi, la direction de l’université Paul-Valéry décide de fermer le campus. « On espère que non », note cet étudiant. « C’est tout de même difficile d’expliquer aux enseignants, notamment, qu’ils ferment la faculté. » Pour Nicolas, militant au syndicat Solidaires étudiant.es, fermer les grilles de l’université, c’est « une volonté de casser le mouvement, comme ils peuvent, à leur échelle. Les étudiants, ils se retrouvent à l’université, pas ailleurs ! » Mais pour ce jeune homme, c’est, aussi, une sorte d’aveu de faiblesse, de la direction de la faculté de lettres. « Ça montre que le mouvement étudiant prend, et que l’université le remarque. Dans le cortège, les étudiants commencent à être très, très nombreux. Les assemblées générales sont pleines. Ça doit leur faire peur, sans doute. »

« Le plus simple, c’est de fermer »

De son côté, les services de l’université indiquent à 20 Minutes que cette décision n’est absolument pas motivée par le fait de freiner la mobilisation contre la Réforme des retraites. « Si nous ouvrons, l’université va être bloquée, indique-t-on, à la direction de la faculté. Le plus simple, c’est de fermer. Ça évite, aussi, de devoir gérer des problèmes de flux, et ou sécurité sur le campus. » La « banalisation des cours les jours de grève », si ça « ne veut rien dire », c’était d’ailleurs, pointe l’établissement, l’une des revendications des étudiants, lorsqu’ils ont bloqué, le 14 février, le bâtiment de la Présidence. « Ce qu’ils souhaitaient, c’est qu’ils ne soient pas sanctionnés », s’ils ne sont pas présents lors des journées de contestation. « Mardi, il n’y a pas cours, c’est réglé. »

« Banaliser les cours » et « fermer le campus », ce n’est pas du tout la même chose, pointe Loris Chabert, du Scum. « Ce que l’on demande, c’est la dépénalisation en cas d’absence des étudiants aux cours les jours de grève, note l’étudiant montpelliérain. Mais la faculté, elle, doit rester ouverte, et les étudiants doivent pouvoir se rencontrer, aller à la bibliothèque, etc. » La fermeture de Paul-Valéry n’empêchera pas les étudiants les plus revendicatifs de se mobiliser, contre la Réforme des retraites, mardi. A Montpellier, ils participeront au cortège, qui s’élancera à 14 heures, sur les rives du Lez.