Si vous aviez déjà prévu de télétravailler le 7 mars, jour de grève contre la réforme des retraites, pas sûr que vous puissiez compter sur l’option Uber Eats entre deux confcall à midi. La CGT Transports a appelé ce vendredi les livreurs des plateformes à rejoindre la grève contre la réforme des retraites du 7 mars, date à laquelle les syndicats ont promis de « mettre la France à l’arrêt ». « Face à des propos déconnectés de toute réalité, la CGT Transports appelle les livreurs à s’organiser pour décider de leurs revendications afin de les faire aboutir, et à se mobiliser à partir du 7 mars prochain, par l’arrêt de travail et la manifestation », écrit dans un communiqué le syndicat, deuxième chez les livreurs.

Rappelant le récent plan social chez Just Eat, qui vise à « remplacer sa flotte de coursiers salariés par des coursiers auto-entrepreneurs du sous-traitant Stuart », la CGT Transports s’est inquiétée de la multiplication de ce statut, qu’elle considère souvent comme du « salariat déguisé » « La somme des cotisations retraites non versées par les plateformes de livraison pourrait même se chiffrer à des dizaines de millions d’euros, une attaque directe contre la solidarité », estime le syndicat, accusant par ailleurs le gouvernement français d’avoir « accompagné la casse des droits de toutes les manières possibles ».









Difficile de savoir si l’appel sera suivi d’effet chez Deliveroo et autres Just Eat, dans un secteur où les élections professionnelles de mai 2022 avaient rencontré un succès très mitigé auprès des 120.000 travailleurs appelés à s’exprimer, avec seulement 1,83 % de participation chez les livreurs et 3,91 % chez les VTC. Les syndicats « classiques » y avaient par ailleurs été relégués au second plan, la CGT (27,28 %) n’arrivant qu’en 2e position chez les livreurs, derrière la Fédération nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE, 28,45 %).