Pas de transat et des lunettes de soleil, mais une blouse et une paillasse. C’est la vie qu’a choisi de mener Jocelyne à 67 ans. Dans son laboratoire de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) à Dijon, elle étudie les conséquences à long terme des représentations cognitives sur une personne téléportée dans un robot. Alors partir à la retraite ? C’était impensable pour cette chercheuse en neurosciences. « On est presque dans la problématique inverse dans notre milieu : des collègues continuent bien souvent après 70 ans », lance-t-elle d’emblée.

Dans moins de deux mois, elle aura atteint « l’âge limite ». Priée de s’en aller par un courrier de l’Inserm, elle a décidé de continuer son activité pour une durée indéterminée en tant que « chercheuse associée » : « je n’ai aucune idée de quand je m’arrêterai précisément. Ce sera en fonction des possibilités. Là, je dois encore finir des expériences avec mon équipe, développer d’autres problématiques et finir mes articles. Ce qui est assez long. »

« Je conçois que des gens aient besoin de s’arrêter avant »

Avant de se retrouver à Dijon, Jocelyne a passé trente-cinq ans dans un laboratoire de l’Inserm à Lyon. Depuis le début de sa carrière, elle s’est spécialisée, a voyagé, fait plusieurs publications. Elle précise alors que c’est « avant tout » parce qu’elle aime ce qu’elle fait qu’elle n’a « aucun mal à poursuivre ». « J’ai la possibilité de dire que je continue pour mon plaisir et je sais que ce n’est pas le cas pour tout le monde, ajoute-t-elle. Ma profession est intellectuelle et par rapport à d’autres, je n’ai pas de fatigue physique. Je conçois absolument que des gens aient besoin de s’arrêter avant. » Jocelyne pointe que dans certains secteurs de recherches, il est également possible de faire du télétravail, ce qui « facilite aussi le fait de rester en activité ».

Cette mère de deux enfants, désormais adultes, n’a eu aucun mal à faire accepter l’idée qu’elle continuerait à travailler, notamment parce que son mari exerce également dans le domaine de la recherche.

Une expertise pour le laboratoire

Avec son nouveau statut, Jocelyne traitera des projets scientifiques, répondra à des demandes de contrats et assistera à des développements de protocoles. L’objectif : apporter surtout à son laboratoire l’expertise qu’elle a acquise « dans beaucoup de domaines » après quarante ans de carrière. « Mon savoir peut être mis à profit dans le laboratoire de différentes manières et notamment, pour des recherches auprès de jeunes », souligne-t-elle. Mais pas question pour autant de travailler jusqu’à la fin de ses jours.

« Il faut accepter de passer à autre chose à un moment », souligne-t-elle, citant l’exemple de chercheurs, alors âgés de 90 ans, qu’elle croisait encore à des congrès. « Il y en a qui ne savent pas s’arrêter. Il faut aussi laisser la place aux jeunes », sourit Jocelyne, assurant qu’elle le fera progressivement.

« Il est impossible de partir à 60 ans à la retraite »

La chercheuse clarifie tout de même que, dans son domaine, il est quasiment impossible de partir à 62 ans à la retraite. « C’est la grosse problématique du métier et ça s’est dégradé avec les années. Lorsque je faisais partie du comité spécialisé en neurosciences, qui juge les projets des chercheurs, évalue, analyse et recrute, on recevait des dossiers de personnes âgées de 32 à 45 ans. Il y a beaucoup de candidats et très peu de places alors les jeunes partent plusieurs années à l’étranger pour faire des postdoctorats afin de proposer un dossier le plus complet possible pour maximiser leurs chances. En étant recruté en moyenne à 35 ans, il est impossible de partir à 60 ans ou alors, avec très peu ».

Ce n’est en tout cas pas le salaire qui fait rester Jocelyne. « Ce sera exactement la même chose, affirme-t-elle. Que je continue ou que je m’arrête, ma retraite sera la même. C’est comme si j’effectuais bénévolement ma recherche. » Un statut qui lui permettra tout de même d’être soulagée des demandes de contrats pour des budgets et de finir tranquillement ses recherches.