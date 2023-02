Une quarantaine d’étudiants ont bloqué lundi matin un campus de l’université Lumière Lyon 2, à Bron, où les cours ont été annulés pour la journée, ont annoncé des responsables de la faculté. Les étudiants ont entamé leur action à 6h30 sur le campus Porte des Alpes, barrant les accès à la faculté avec des poubelles, barrières et palissades, pour protester notamment contre la réforme des retraites et réclamer des repas à un euro pour tous les étudiants, mesure qui a été rejetée par l’Assemblée nationale le 9 février.

« Nous avons fermé le campus car les conditions d’accueil ne sont pas réunies, notamment la sécurité et l’accès pompier », a indiqué Sandrine Barberino, chargée des relations presse à l’université Lumière Lyon 2.

Groupe autonome

« On avait envie de marquer cette journée de retour à la fac [après les vacances d’hiver] en bloquant le campus et en prenant le temps de discuter avec les autres étudiants. […] On n’est ni un collectif ni un syndicat, plutôt un groupe autonome », explique Noa, 19 ans. Des tags ont fleuri sur les murs du campus réclamant « plus de moyens pour les facs », des repas à un euro ou encore une réforme des retraites plus juste pour les femmes.









Alice Petitot, 18 ans, en première année de licence sciences politiques, a découvert le blocage en arrivant sur le campus. Elle regrette de rater un cours « assez important » mais dit comprendre le mouvement : « On sait qu’il n’y a que par ce type d’action là que les choses peuvent changer. »

Amina Salah, 21 ans, en deuxième année licence sciences de l’éducation et qui vient en train de La Verpillière (Isère), a appris pratiquement arrivée à destination l’annulation des cours. « On n’a été prévenus qu’à 7h20 ce matin » par un mail de l’université. « Qui regarde ses mails à cette heure-ci ? », déplore la jeune femme.

Les protestataires ont affirmé ne pas encore avoir pris de décision sur la suite à donner à leur mouvement.