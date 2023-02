Indignité. Tel est le sentiment de Laurent Berger vis-à-vis des débats à l’Assemblée nationale. Le secrétaire général de la CFDT a dénoncé un « spectacle indigne et honteux » donné à l’Assemblée nationale.

Laurent Berger a opposé ce « spectacle » à la « dignité du monde du travail » qui s’exprime dans la rue. « Ce qui s’exprime dans les mobilisations, c’est la dignité du monde du travail (…) Il faut que le gouvernement entende cette mobilisation profonde », a déclaré le secrétaire général de la CFDT sur Europe 1. Selon ce dernier, la prochaine journée de mobilisation contre la réforme, le 7 mars, ne sera « pas la prolongation du bordel qui s’est passé à l’Assemblée dans les rues » mais « la poursuite du mouvement syndical, orchestré et maîtrisé par les organisations syndicales ».

Une mobilisation digne et respectueuse

« On appelle à mettre le pays à l’arrêt, ce qui est différent d’un blocage. Le 7 mars il faut une mobilisation digne et respectueuse mais qui monte d’un cran », a poursuivi le leader de la CFDT. « Je pense que le débat au Sénat sera plus digne. Mais ensuite ça reviendra à l’Assemblée pour un vote final et je le dis aux parlementaires : ''écoutez ce qui se passe dans vos circonscriptions'' », car les retraites ne sont « pas seulement un sujet politique ».









« Après, si le gouvernement ne nous entend pas, il y aura un ressentiment profond dans le monde du travail », a prévenu Laurent Berger. « Il n’y aura pas de fin de ''séquence'' », a-t-il averti, en allusion à un terme employé par le gouvernement, avant d’ajouter que « les travailleurs n’ont pas de ''séquence'' dans leur vie, ils vivent leur vie au travail sur la durée. Fin mars ils ne vont pas se dire ''la séquence retraites est finie, on passe à autre chose''. »