Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La stratégie de la France insoumise contre la réforme des retraites ne plaît pas à ses alliés. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a essuyé dimanche une salve de critiques venant notamment des autres opposants au texte du gouvernement. En cause, le choix des insoumis de maintenir jusqu’au bout leurs milliers d’amendements, ce qui n’a pas permis d’examiner, dans le temps imparti, l’article 7 qui reporte l’âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Cette obstruction a divisé au sein même de la Nupes, écologistes, socialistes et communistes finissant par retirer leurs amendements. Et dimanche, le patron de la CGT Philippe Martinez a, à son tour, vivement regretté sur BFMTV cette stratégie : « Le cœur de la réforme c’était 64 ans, et le fait qu’il n’y ait pas eu un seul débat et pas de vote pose un problème. »

La tension ne retombe pas autour de la péninsule coréenne. Pyongyang a en effet tiré deux missiles balistiques à courte portée ce lundi matin, a annoncé Séoul, une information également confirmée par Tokyo. Peu après, la Corée du Nord a publié une déclaration indiquant qu’elle avait « tiré à deux reprises à l’aide de lance-roquettes multiples de 600 mm », dans la mer du Japon.

Ce lancement intervient surtout moins de 48 heures après que Pyongyang a effectué ce qu’il a qualifié d’exercice « surprise » de tir d’un missile balistique intercontinental (ICBM). En réponse, Séoul et Washington ont organisé des exercices aériens conjoints dimanche. Ce lundi matin, la sœur du leader nord-coréen, Kim Yo-jong, a prévenu que « la fréquence d’utilisation du Pacifique comme champ de tir dépend du type d’action des forces américaines ».

Les Nations unies vont-elles réussir à s’accorder sur la protection des océans ? L’ONU entame en effet ce lundi, et jusqu’au 3 mars, des négociations pour tenter d’accoucher d’un traité pour protéger la haute mer et éviter une nouvelle avarie qui verrait s’éloigner l’objectif de préserver 30 % de la planète d’ici 2030.

Après plus de 15 ans de discussions informelles puis formelles, c’est la troisième fois en moins d’un an que les négociateurs se retrouvent à New York pour une session censée être la dernière. Mais cette fois, un optimisme prudent semble de mise pour que cette session soit la bonne, encouragé par l’accord historique conclu en décembre à Montréal lors de la COP15 sur la biodiversité. Tous les pays du monde se sont alors engagés à protéger 30 % de l’ensemble des terres et des océans d’ici 2030. Un défi quasi insurmontable sans inclure la haute mer dont environ 1 % seulement est protégé aujourd’hui.