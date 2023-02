Sous les pavés, les confettis… Ce jeudi matin, entre les gradins de la place Masséna, les manifestants niçois contre la réforme des retraites marchaient sur les traces des corsos de la veille. Pas de doute, le carnaval est dans la ville (jusqu’au 26 février) et aussi un peu à l’intérieur du cortège, où on jouait au « paillassou ». Et ce pantin ballotté dans les airs, le plus haut possible comme le veut cette tradition de l’événement made in Nice, était, pour l’occasion, à l’image d’Emmanuel Macron.





A #Nice06, la manifestation se prépare devant le théâtre de Verdure, entre les restes de confettis de la veille… La capitale azuréenne enchaîne en ce moment les corsos de son traditionnel carnaval #greve16fevrier #Retraites #RéformeDesRetraites pic.twitter.com/XbV6sfjEVk — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) February 16, 2023



Autour du drap blanc qui ne l’est déjà plus tellement, Thomas Ghestem sue à grosses gouttes. Pour envoyer le président de la République le plus haut possible, il faut tirer de toutes ses forces, à plusieurs, simultanément. « C’est physique », souffle ce militant de La France insoumise (LFI).

En 2018, c’est lui qui a créé cette marionnette, « une caricature » du président de la République. « C’était au moment de la Fête à Macron. François Ruffin cherchait quelque chose pour fédérer les gens, avec un rapport avec la culture niçoise. Un militant communiste nous a suggéré l’idée du paillassou. »

« Un homme de paille qui représente les problèmes »

Il poursuit : « J’ai trouvé un costume au Secours populaire, un vieux matelas en mousse que j’ai ramassé. J’ai pris une de mes chemises. Et je me suis lancé. » Un masque acheté sur un site de farces et attrapes a complété le look. Depuis, le pauvre pantin est ballotté presque à chaque manifestation qui met en cause la politique du chef de l’Etat.

« Le carnaval, historiquement, c’est un moment d’inversion des rôles. On se moque des puissants et c’est le peuple qui occupe le terrain. Et le paillassou, c’est un homme de paille qui représente les problèmes qu’on essaie d’envoyer le plus loin possible, rappelle Thomas Ghestem. Dans la symbolique, pour nous, Macron, c’est l’homme de paille du capitalisme financier, c’est le banquier d’affaire au service d’une classe, d’un système. C’est ça qu’on envoie balader. »





Thomas Ghestem, professeur des écoles à Nice - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Et tout le monde s’y met. Même Rayane, 10 ans. Il prend une place laissée vacante autour du drap. « C’est super drôle », s’esclaffe le petit garçon. Un speaker l’encourage lui et les autres « lanceurs » : « Allez ! Encore plus haut ! On va faire sauter Macron et sa réforme. » La silhouette désarticulée s’envole. Entre deux immeubles, le soleil qui perce à travers les nuages l’éclaire sur un fond un peu plus gris qu’azur ce mercredi.

« Il est dans ma chambre d’amis »

Elodie, une chercheuse, vient de passer le relais : « C’est crevant, mais la symbolique est sympa. Ça veut dire ce que ça veut dire. La retraite à 64 ans voulue par Macron, nous, on n’en veut pas. » Et de plaisanter : « Je plains celui qui doit garder ce pantin dans son placard. » Thomas Ghestem s’en est accommodé. « Il est dans ma chambre d’amis même si ça n’en est pas un. La cohabitation, on fait avec, rigole le professeur des écoles de 47 ans. Nous, on paye nos impôts. C’est un citoyen français, on l’accueille. »





Il y a eu entre 2.000 et 15.000 manifestants ce jeudi à Nice - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Un peu plus d’une heure plus tard, le cortège se disperse et certains auront peut-être des courbatures dans les bras ces prochains jours. Jusqu’au prochain rendez-vous contre la réforme. Celui de ce jeudi a rassemblé entre 2.000 personnes selon la police et 15.000, d’après les syndicats. Les vacances scolaires de la zone B sont sans doute passées par là. C’est bien moins que le 11 février : 5.650 à 25.000 manifestants avaient été comptabilisés.