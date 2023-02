Grève contre la réforme des retraites EN DIRECT : Alors que la bataille continue à l’Assemblée, les syndicats retournent dans la rue…

06h50 : Trafic quasi normal à Paris dans les transports en commun

A Paris, les métros rouleront quasi normalement d’après la RATP et le trafic sera normal pour les bus et tramways. Certains trains de banlieue seront partiellement perturbés comme les RER B, C et D ainsi que quelques lignes de Transilien. Les lignes B et D, les plus touchées, ne compteront qu’un RER sur deux.