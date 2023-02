Alors que la majorité des étudiants de l’université Jean-Jaurès de Toulouse se presse vers la sortie, ce mardi soir, certains d’entre eux se sont donné rendez-vous dans une salle de l’Arche, un bâtiment emblématique du campus du Mirail, là où bien des combats ont déjà été menés par leurs prédécesseurs.

A l’appel du collectif « Le Poing Levé », une cinquantaine de jeunes étaient présents pour échanger sur le meilleur moyen d’organiser la mobilisation de la jeunesse contre la réforme des retraites, « la mère des batailles, la caisse de résonance des autres contestations » contre la politique du gouvernement explique à la tribune Chloé, une militante du collectif.





— Le Poing Levé Toulouse (@PoingLeveTlse) February 14, 2023



« C’est à nous de décider quand on va se mobiliser »

Loin des AG bruyantes où les prises de paroles s’enchaînent devant 500 personnes, ce soir-là les échanges portent sur la meilleure façon d’organiser le mouvement pour le faire entrer dans une forme plus radicale. En dehors du cadre établi par l’intersyndicale.

« Il y a énormément de monde dans la rue, mais ce sont les syndicats qui décident des dates. On laisse les modalités de la grève aux mains d’une intersyndicale qui décide à Paris, sans concertation et qui porte seulement sur la réforme des retraites. Mais nous, on veut parler de la précarité, de la sélection à la fac, des salaires. C’est à nous de décider quand on va se mobiliser, pourquoi et quand », lâche Alberta,

Lors de la réunion organisée mardi soir à l'Université Jean-Jaurès par le collectif le poing levé. - A. Poing Levé





Tous sont persuadés que si la jeunesse s’en mêle, comme en 68, cela peut tout changer car « on leur fait peur », insiste Chloé. « On a la capacité d’imposer un rythme beaucoup plus radical. Il faut aller chercher les autres étudiants, les lycéens, les travailleurs. Il ne s’agit pas juste de ne pas aller en cours, si à la fin je n’ai pas mon année, le gouvernement s’en fout. Par contre, si plus rien ne sort des usines, ça, ça lui importe », assure Rozen qui fustige les politiques qui « parlent de génération sacrifiée et ne veulent pas donner à tous les repas à un euro ».









Si l’enthousiasme est là, les difficultés à initier un mouvement de fond sont aussi bien présentes. « Même s’ils sont contre la réforme des retraites, beaucoup d’étudiants ont des jobs à côté, des examens, des échéances importantes », souligne l’un d’entre eux, en écho à de nombreux autres dont les velléités de grève générale se heurtent à la réalité du quotidien.

Avec le distanciel, les limites du blocage

Mais aussi à la difficulté à enrôler les lycéens dans leur sillage, à mobiliser le corps enseignant ou encore à tenir un blocage de longue haleine des bâtiments de l’université. Car s’il y a quelques années encore, cette technique mettait la fac à l’arrêt, le Covid et la généralisation du numérique ont changé la donne. « Si les examens ne sautent pas et ont lieu en distanciel, ça pèse et ça joue pour pas mal d’entre nous », poursuit l’étudiant qui s’interroge sur l’impact du mouvement.

D’autant que les vacances se profilent et que durant quinze jours il risque de fléchir. Si tous seront dans la rue ce jeudi « pour faire masse », ils ne veulent pas non plus attendre la journée du 7 mars et de grève reconductible sans rien faire. Le 24 février, ils répondront à l’appel de blocage du collectif Interfacs.

« Il faut s’organiser au-delà du cadre de la manifestation, nous allons sur les piquets de grève des salariés et il faut ouvrir nos AG aux travailleurs, avoir plus de liens avec les autres universités », assure Chloé qui, comme ses collègues, veut sortir des mobilisations sporadiques tous les quinze jours pour passer à une grève générale dans tous les secteurs.