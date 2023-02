Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Coup de théâtre au palais Bourbon. Le gouvernement a subi mardi soir un premier revers majeur sur sa réforme des retraites. L’Assemblée nationale a en effet rejeté l’article 2 instaurant un index des seniors. Les députés se sont opposés à cette partie du texte par 256 voix contre 203, et 8 abstentions. Surtout, 38 députés LR ont voté contre alors qu’Elisabeth Borne venait de dévoiler de nouvelles concessions aux Républicains sur les carrières longues. Le camouflet est donc évident pour l’exécutif et promet encore trois jours de suspense et de tension dans l’hémicycle, où les débats s’arrêteront vendredi, avec ou sans vote global, pour un transfert du texte au Sénat.

Bonne nouvelle pour Kingsley Coman : l’attaquant français du Bayern Munich a fait mardi soir son entrée dans le classement des buteurs de la Ligue des champions 2022/23. Problème : il l’a fait sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (0-1) en huitième de finale aller. Kylian Mbappé, entré en jeu à la 57e minute après s’être remis plus vite que prévu d’une blessure à la cuisse gauche, aurait pu lui aussi soigner ses statistiques mais son égalisation à la 82e a été invalidée après vérification par la VAR. Paris devra donc gagner le 8 mars pour se qualifier. En attendant cette victoire, notre journaliste Julien Laloye vous explique pourquoi le revers d’hier soir met directement en cause le travail de Luis Campos.

De l’aveu même du Premier ministre de l’archipel, Gabrielle est l' « événement météorologique le plus important survenu en Nouvelle-Zélande durant ce siècle ». Et cet événement est particulièrement tragique. Quatre personnes sont mortes du fait du passage de ce cyclone, qui s’est abattu sur le pays en début de semaine, ont annoncé mercredi les autorités. Même si le pire est passé, les autorités ont averti que tout danger n’était pas encore écarté, avec notamment des risques de glissements de terrain. L’état d’urgence national a d’ailleurs été décrété pour une semaine.